Feriadão pode marcar retorno das chuvas no Distrito Federal

A previsão do tempo para o feriado de Nossa Senhora Aparecida pode marcar o retorno das chuvas para o Distrito Federal (DF), após uma semana de calor intenso. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o dia 12, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Para este sábado (9), o Inmet prevê uma temperatura máxima de 33°C, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada com umidade relativa do ar chegando à máxima de 70% e mínima de 25%.

No domingo (10), a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21°C e a máxima 32°C, com umidade máxima de 90% e mínima de 21°C

A previsão para a segunda-feira (11) do DF é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 20°C e máxima de 32 °C. A umidade máxima é de 80% e a mínima de 40%.

Já para a terça-feira (12), dia do feriado, a previsão do tempo é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima de 29°C. A umidade máxima deve ficar em 90% e a mínima em 45%.