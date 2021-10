Facebook, Instagram e WhatsApp voltam a apresentar instabilidade

As redes sociais que pertencem ao Facebook voltaram a apresentar instabilidade na tarde desta sexta-feira (8), de acordo com relatos de usuários e queixas na plataforma de monitoramento Downdetector.



Segundo relatos dos usuários que registraram queixas, a instabilidade durou cerca de uma hora. Conforme dados registrados pelo Downdetector,, o Instagram foi o principal afetado, enquanto o Facebook e o WhatsApp ficaram intermitentes.



O Facebook confirmou pelo Twitter as dificuldades técnicas. “Sabemos que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápidos possível e pedimos desculpas pela inconveniência”, diz o comunicado.



As redes sociais do Facebook passaram por um problema que afetou as ações das empresas de tecnologia nesta segunda-feira. A falha foi atribuída a um erro interno de atualização que deixou cerca de 3 bilhões de usuários diários sem serviços. O Procon notificou o Facebook pelas falhas, que causaram prejuízos financeiros principalmente para usuários que usam a plataforma como ferramenta de negócios.