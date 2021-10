Conta de luz poderá ser paga com cartão de crédito em São Paulo

Os consumidores de energia elétrica atendidos pela Enel Distribuição São Paulo contam, a partir deste mês, com uma nova condição de pagamento das contas de energia: o cartão de crédito.

A nova modalidade de pagamento está disponível no site da distribuidora e qualquer cliente baixa tensão poderá utilizar e pagar suas contas vencidas ou a vencer. Além da praticidade e comodidade de pagar a conta de luz sem sair de casa, a nova opção permite que o cliente parcele as faturas vencidas e a vencer em até 24 vezes no cartão de crédito.

Os serviços estão disponíveis dentro da Agência Virtual, no site da companhia, ou por meio do aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS e Android.

“A opção de pagamento com o cartão de crédito é mais uma facilidade que a Enel SP está oferecendo para que o cliente não precise sair de casa. Com poucos cliques, o cliente escolhe a melhor oportunidade e conta com opções de parcelamento diretamente no cartão”, destaca o diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo, André Oswaldo dos Santos.

De acordo com André Oswaldo, as condições de juros variam conforme o número de parcelas escolhidas pelo cliente.