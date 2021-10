Aeroportos devem receber 700 mil passageiros, diz Infraero

Cerca de 700 mil passageiros deverão passar pelos aeroportos administrados pela Infraero em razão do feriado prolongado de 12 de outubro, na próxima terça-feira. A estimativa de embarques e desembarques é referente ao período de 8 a 13 deste mês.

Segundo a empresa, esta sexta-feira (8) deve ser o dia com maior fluxo, chegando a registrar 149.844 usuários do sistema. No dia 13, os aeroportos devem receber 139.826 viajantes. Ao todo são esperadas 5.555 operações de pousos e decolagens.

Ano passado, o feriado de Nossa Senhora Aparecida contabilizou 432.265 passageiros entre os dias 8 e 13 de outubro. Foram usadas 3.748 aeronaves.

Máscaras obrigatórias

A empresa informou que adotou as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais, “que estão sinalizados e têm veiculado mensagens audiovisuais”.

É recomendado aos passageiros que cheguem aos aeroportos com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3h para voos internacionais.

Em nota, a Infraero informa que o atendimento e as orientações aos viajantes contam com o apoio dos chamados “amarelinhos”, que são funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar? / May I Help You?”.