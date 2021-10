Secretaria da Agricultura interdita cultivos de ostras e mexilhões de Serraria em São José

A medida foi necessária após exames laboratoriais detectarem a concentração de Escherichia coli (E. coli) acima do permitido para o consumo de moluscos bivalves. Pelo mesmo motivo, também continuam interditadas para comercialização de mexilhões as áreas de Ponta de Baixo e Barra do Aririú.

Os resultados das análises estão disponíveisno site da Cidasc.

Outras áreas interditadas

Desde o dia 1º de outubro, permanecem interditadas os cultivos de moluscos nas localidades de Enseada do Brito, Maciambu, Praia do Cedro e Pontal, em Palhoça, devido à alta concentração de ficotoxina ácido ocadaico. Nessas áreas, está proibida a retirada e comercialização de ostras e mexilhões e seus produtos, inclusive nos costões e beira de praia.

Monitoramento

A Cidasc monitora constantemente as áreas de produção de moluscos interditadas e arredores. Os resultados dessas análises definirão a liberação ou a manutenção das interdições das áreas afetadas.

Maricultura em Santa Catarina

Santa Catarina é o maior produtor nacional de moluscos, com 39 áreas de produção distribuídas em 11 municípios do Litoral. O setor gera mais de 1.900 empregos diretos e a produção gira em torno de 13 mil toneladas de mexilhões, ostras e vieiras.

Santa Catarina é destaque nacional

Santa Catarina é o único estado do país que faz o monitoramento permanente das áreas de cultivo. O Programa Estadual de Controle Higiênico Sanitário de Moluscos é um dos procedimentos de gestão e controle sanitário da cadeia produtiva, dando garantia e segurança para os produtores e consumidores.