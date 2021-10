Sedecti realiza 14ª Reunião do Fórum Estadual de Gestores de Instituições de Ensino e Pesquisa

Com foco em trazer melhorias junto aos gestores das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado do Amazonas, aSecretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação(Sedecti), realizou, nesta quinta-feira (30/09), a 14° Reunião do Fórum Estadual de Gestores de Instituições de Ensino e Pesquisa do Amazonas. O evento aconteceu no auditório da Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na Avenida Djalma Batista, Flores, zona centro-sul de Manaus.

Fórum

O Fórum é um espaço que acontece para a apresentação das iniciativas do Governo, bem como, para a troca de experiências em colaboração com as Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado, em favor do desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O encontro foi organizado pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) da Sedecti.

Na ocasião, a secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedecti, Tatiana Schor, chamou a atenção para a importância da Sedecti estar trabalhando juntamente com Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), e fez uma apresentação das ações que foram executadas em prol do fortalecimento do sistema CT&I no Estado.

“O objetivo do Fórum é ser um instrumento de diálogos entre os diversos gestores, com o Governo do Estado, realizado pela Sedecti em conjunto com a Fapeam. Foi um momento importante onde conseguimos conversar, pensar estratégias e articular novos passos. Outro tema abordado foi de que forma o ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação avança no Estado”, disse Tatiana, que também fez o balanço sobre o Parque Floresta, Fórum Inovasociobio, Diretrizes para a Construção Conceitual da Bioeconomia no Amazonas, entre outras ações realizadas pela Sedecti.

Fapeam

Durante a Reunião, a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, explanou sobre as atividades e resultados da Fundação.

“A Fapeam é um braço operacional da política de CT&I do Estado, sendo responsável por um conjunto imenso de ações, justamente, para operacionalizar essa política e fazer cumprir o que está planejado no nosso PPA (Plano Plurianual). Foi um Fórum importante para que as ações sejam conhecidas e quem sabe, novas parcerias possam ser firmadas”, ressaltou Márcia Perales.

Além da Sedecti, Fapeam e UEA, também participaram do 14° Fórum Estadual de Gestores de Instituições de Ensino e Pesquisa do Amazonas, representantes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Entre as apresentações, o professor Henrique Pereira, que é coordenador técnico da Rede de Recursos Humanos e Inteligência para a Sustentabilidade da Amazônia (Rede Rhisa) – uma iniciativa da Sedecti em parceria com o Instituto Acariquara, Ufam e Instituto Clima e Sociedade (iCS) -, fez uma apresentação para os gestores e explicou sobre como o projeto funciona.

Convite à Aleam

Ainda durante o Fórum, a deputada estadual e presidente da Comissão de Educação e da Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Therezinha Ruiz (PSDB), fez o convite para que a Sedecti e Fapeam fizessem uma apresentação sobre os resultados de suas ações no plenário do órgão legislativo.

“Temos alguns projetos, mas não são suficientes para que a gente apoie esse grandioso estudo. Fiz o convite para fazer uma apresentação no plenário porque é tão importante o que está sendo tratado hoje, que todos os amazonenses e autoridades deveriam saber para ajudar a fortalecer a pesquisa, a implantação das tecnologias, pois temos um potencial imenso, porém, precisamos avançar muito”, concluiu a deputada.