Santa Catarina é sede da Abertura Nacional do Plantio de Soja

O estado de Santa Catarina foi escolhido pela primeira vez na história para sediar a Abertura Nacional do Plantio de Soja, evento que aconteceu nesta quinta-feira, 30, em Campos Novos, e contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, além de lideranças estaduais e nacionais. A soja vem ganhando cada vez mais espaço nas lavouras de Santa Catarina. Nos últimos 20 anos, o estado incorporou mais de 450 mil hectares para a produção do grão, o produto se tornou destaque na pauta de exportações e o protagonismo do agronegócio catarinense pesou na escolha de SC como sede do evento.

"O agronegócio de Santa Catarina vive um momento muito especial. Estamos ampliando nossa presença no mercado internacional e o setor já responde por mais de 70% de toda exportação estadual. Essa é a força da pequena propriedade, do cooperativismo e da parceria entre o Governo do Estado e iniciativa privada, que fazem do nosso estado um gigante em produção de alimentos. Esse evento destaca a pujança e a marca dos produtores catarinenses", destacou o secretário Altair Silva.

Além da cena tradicional com as plantadeiras enfileiradas, que dão início a mais uma safra recorde, a Abertura contou com diversos painéis para discussões sobre sustentabilidade, mercado, cooperativismo e reforma tributária. O evento marcou ainda as dez safras do Projeto Soja Brasil, parceria entre Aprosoja e Canal Rural, que há uma década leva informação de qualidade ao sojicultor.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

"Esse evento foi muito esperado pelos catarinenses para darmos o pontapé inicial na maior safra de soja que o Brasil já viu. Em Santa Catarina, somos produtores de médio e pequeno porte, mas produtores por excelência. Nós, como produtores rurais, temos o compromisso de alimentar o mundo e também de preservar o meio ambiente. Esse é um momento ímpar para Santa Catarina, pois é uma oportunidade de mostrarmos Campos Novos, o celeiro catarinense", ressaltou o presidente da Aprosoja SC, Alexandre Didomenico.

O evento contou também com a presença da vice-governadora Daniela Reinehr, do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC), José Zeferino Pedrozo, e do gerente executivo do Sindicato das Indústrias de Carnes (Sindicarnes-SC), Jorge Luiz de Lima.

Soja em Santa Catarina

No estado, a soja é cultivada em 16.849 propriedades rurais, com a produção gerando uma receita de R$ 2,8 bilhões, representando 8,2% no Valor Bruto da Produção Agropecuária estadual. Na safra 2021/22, a expectativa é de que sejam cultivados 683,3 mil hectares, com uma produção de 2,5 milhões de toneladas - um aumento de 7,9% em relação à safra anterior. As principais regiões produtoras são: Canoinhas, Xanxerê e Campos Novos.