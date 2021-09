Sedecti visita fábrica Flextronics para identificar projetos de diversificação e de Pesquisa e Desenvolvimento

Dando continuidade às ações do Governo do Amazonas de intensificar e ampliar os investimentos para o Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico (Sedec), vem realizando uma série de visitas às empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

No último dia 23 de setembro, uma comitiva da Sedec realizou uma visita técnica à fábrica Flextronics, localizada na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. A empresa atua na área de componentes eletrônicos e gera cerca de dois mil empregos diretos para a região.

De acordo com o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Renato Freitas, o foco da visita foi para conhecer a realidade da indústria, especialmente, a questão dos investimentos já que a Sedecti passou a contar com um novo Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice).

“O intuito com a visita foi para conhecermos os entraves e os gargalos do processo da fábrica. Além disso, temos a condição de fomentar o desenvolvimento dessas empresas que já estão no Polo Industrial de Manaus (PIM) e, ao mesmo tempo, atrair novas fábricas para um ambiente de negócio aprimorado e eficiente”, explicou Renato Freitas.

A ideia da ação também é tornar a Sedecti mais próxima das empresas, para poder conhecer os projetos de diversificação e o que está sendo desenvolvido na área da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), de forma que o poder público possa ajudar com a atração de investimentos.

“As empresas estão realizando, fortemente, esses investimentos em P&D e, a partir da atualização da Lei de Informática, reforça a possibilidade de projetos na área da sustentabilidade no interior do Amazonas, fora da área da Região Metropolitana de Manaus (RMM). Então, estamos captando também esses recursos para que a gente possa direcionar da melhor forma possível”, esclareceu o secretário da Sedec.