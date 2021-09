Ministério inaugura primeira estação do Programa Digitaliza Brasil

O Ministério das Comunicações inaugurou hoje (27) a primeira torre de televisão digital em Tenente Ananias (RN). A medida faz parte do programa Digitaliza Brasil, que deve levar transmissão digital para 1.638 municípios do país que ainda utilizam sinal analógico. A inauguração faz parte de um dos eventos em alusão aos 1.000 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, até dezembro do ano que vem, nenhum município do país estará sem cobertura de TV digital, que possui melhor qualidade de som e imagem. Pelo programa, será distribuído aos beneficiários do Cadastro Único um kit digital para acoplamento no aparelho de TV.

“Hoje, as pessoas que moram nas cidades mais longe da capital são obrigadas a assistir programação do Sudeste, de São Paulo, do Rio, e não assistem a programação local. Além disso, o canal analógico”, afirmou.

No mesmo evento, também foram assinados termos de adesão ao Programa Digitaliza Brasil com as prefeituras da cidades de Doutor Severiano, Portalegre, Rafael Fernandes e Umarizal. A implantação da infraestrutura de transmissão ocorrerá sem custos para os municípios.