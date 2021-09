Governo investe R$27 milhões em ações de empregabilidade e empreendedorismo em Prudente

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Vice-Governador Rodrigo Garcia participou, nesta sexta-feira (24), da segunda edição do Retoma SP, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Presidente Prudente. A ação visa ofertar serviços de qualificação, emprego e renda para toda população paulista, principalmente para os cidadãos que foram mais afetados pela pandemia da Covid-19. O investimento do Estado na região de Prudente para auxiliar na retomada da atividade econômica é de R$ 27 milhões.

“O Retoma SP é um evento de mobilização para apoiar o micro e pequeno empreendedor e nós vamos fazer isso até o final desse ano em todas as regiões do estado. É o retorno do empreendedorismo, daqueles que empreendem em São Paulo, e que vão contar com a ajuda do Governo para retomarem seus negócios”, afirmou Rodrigo Garcia.

A iniciativa acontece com o apoio da InvestSP, Agência Estadual de Promoção de Investimentos e Competitividade, e a parceria da Prefeitura de Presidente Prudente. Trabalhadores, desempregados, estudantes e pequenos empreendedores que necessitam de auxílio neste momento de retomada poderão ter acesso a serviços como Empreenda Rápido, Mutirão do Emprego, Poupatempo, Cursos Novotec e Via Rápida, entre outros.

Durante o evento, também foram entregues de maneira simbólica benefícios do Banco do Povo, Bolsa Empreendedor e Bolsa do Povo. Na região de Prudente, 2.660 pessoas foram selecionadas para o Bolsa Trabalho, que vai oferecer bolsas no valor de R$ 535 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. Os participantes também terão acesso a um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs)

Incentivo ao turismo

Para o município de Presidente Epitácio, o Governo de SP entregou cinco obras no valor de R$ 4,2 milhões realizadas com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), da Secretaria de Turismo e Viagens. O destaque é a restauração da antiga Estação Ferroviária, marco importante da cidade, que pegou fogo em 2019 e completa 100 anos em 2022.

No Parque Figueiral, foram feitas melhorias na área do camping, sanitários, quiosques, estacionamento, toboágua, sinalização e instalações elétricas. No Parque da Orla, foi recuperado o talude, proteção do aterro, escadaria hidráulica e recuperação do mirante da orla.

Na Orla Fluvial, foi executado o fechamento do centro de eventos, iluminação decorativa em LED, ciclovia, pista de caminhada, quadra de vôlei de praia, instalação de esculturas e adequação da cozinha no pavilhão de eventos. Também foram realizadas melhorias na ciclovia e no portal turístico da cidade.

Poupatempo em Junqueirópolis

O Vice-Governador Rodrigo Garcia ainda confirmou a implantação de uma unidade do Poupatempo no município de Junqueirópolis. O novo posto de atendimento é o 84ª anunciado pelo plano de expansão do programa, que prevê postos mais compactos e com foco no digital.

Em formato mais moderno e inteligente, o futuro Poupatempo contará com sistema Balcão Único e atendentes multitarefas. Além disso, terá capacidade para realizar cerca de 130 atendimentos por dia, com investimento de R$ 130 mil pelo Estado.

As novas unidades são implantadas por meio de convênio entre Estado e Prefeituras, cabendo aos municípios a participação nas indicações e escolhas dos locais e infraestrutura dos imóveis. A parceria permite ainda a inclusão de serviços municipais nos canais digitais do Poupatempo.

Endereço digital

Pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Governo de SP assinou convênio do Programa Rotas Rurais com 21 municípios, entre eles, Álvares Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do Norte, Iepê, Indiana, João Ramalho, Martinópolis, Nantes, Narandiba, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Rancharia, Regente Feijó, Sandovalina, Santo Expedito, Taciba e Tarabai.

A iniciativa pioneira e inédita na América Latina possibilita ao produtor rural um endereço digital individualizado por meio de tecnologia baseada em imagens de satélite.

O Programa é uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Google que vai possibilitar aos habitantes das regiões rurais acesso aos serviços públicos de emergência em saúde e segurança, além de facilitar a entrega de encomendas e o escoamento da produção agrícola.