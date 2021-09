São Paulo autoriza volta do público aos estádios a partir de outubro

O Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo autorizou a volta do público aos estádios de futebol a partir de 4 de outubro. Inicialmente, poderá ser ocupada no máximo 30% da capacidade das arenas, com o cumprimento de normas sanitárias e uso obrigatório de máscara. A partir de 16 de outubro está autorizada presença de até 50% do público total.

A entrada nos estádios está condicionada a vacinação contra a covid-19 com duas doses (CoronaVvac, AstraZeneca e Pfizer) ou dose única ( Janssen). Pessoas vacinadas com apenas um dose devem apresentar teste negativo para a doença com validade de 48h para os do tipo PCR ou 24h para os testes de antígeno.

O governador João Doria informou pelas redes sociais que a partir de novembro será liberada a presença de público em 100% da capacidade dos estádios.