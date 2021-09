Prodesp participa do RetomaSP com soluções inovadoras e transformação digital

A Prodesp, Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, participa nesta sexta-feira (17) do lançamento oficial do RetomaSP, ação voltada à retomada econômica do Estado. O objetivo é apresentar os diversos serviços oferecidos gratuitamente à população, linhas de crédito, qualificação profissional, empreendedorismo e tecnologias para incentivar e impulsionar a recuperação dos negócios. O RetomaSP terá início na cidade de Campinas e, depois, passará por outras regiões paulistas.

O presidente da Prodesp, André Arruda, reforça que a Companhia tem atuado diariamente para desenvolver e implementar ainda mais soluções inovadoras para um governo cada vez mais digital. “É uma grande satisfação incentivar e marcar presença no RetomaSP. Seguimos trabalhando no desenvolvimento de ferramentas inovadoras, para facilitar ainda mais o acesso da população aos serviços digitais, de maneira intuitiva, desburocratizando todos os processos. Começamos por Campinas e vamos levar oportunidades ao restante do estado”, diz Arruda.

Serão duas ações gratuitas, que vão acontecer de forma simultânea no município de Campinas. Uma será realizada pela InvestSP, mediante inscrição pelo linkbit.ly/1retomasp– direcionada aos empresários, investidores, gestores municipais, representantes de entidades e comerciantes –, onde a Prodesp terá um estande para colocar à disposição seu portfólio que agrega, por exemplo, iniciativas como o desenvolvimento da plataforma VaciVida e site Vacina Já, a operacionalização do Bolsa do Povo, maior programa de assistência social da história de São Paulo, e Poupatempo, programa referência na qualidade da prestação de serviços. Na ocasião, inclusive, haverá um totem de autoatendimento para os cidadãos terem acesso às opções ofertadas pelo Poupatempo.

No outro evento, comandado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado – com oferta de qualificação, investimentos, emprego e renda – o Poupatempo terá uma tenda para apresentar e auxiliar na navegabilidade dos canais do programa, como o portal (www.poupatempo.sp.gov.br) e aplicativo Poupatempo Digital, além de ajudar os usuários a realizarem serviços digitais, como os do Detran.SP, Sabesp, Educação, Procon.SP, CDHU, Bolsa do Povo (cadastro), Certificado de Vacinação, serviços municiais, entre outros. O local também contará com um totem que ficará à disposição da população.

Atualmente, as plataformas digitais do Poupatempo disponibilizam mais de 150 possibilidades de atendimentos eletrônicos, que correspondem a cerca de 86% do total de serviços oferecidos pelo programa. A meta é chegar a 180 opções neste ano e a 240 até o final de 2022.

Com patrocínio da Prodesp, o RetomaSP é uma parceria entre InvestSP, Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de Campinas, Associação Comercial e Industrial de Campinas e o Sebrae-SP.

Lembrando que, para participar de ambos os eventos, é importante apresentar o comprovante de vacinação físico ou digital, que pode ser acessado pelo celular, por meio do app Poupatempo Digital. Também é obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo, além de respeitar os protocolos de distanciamento e medição da temperatura.