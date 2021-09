Sabesp convida clientes a fazer atualização de dados em nova plataforma digital

A Sabesp deu início ao processo de transformação digital que traz uma série de melhorias no relacionamento com o consumidor, mas para isso é importante que o cliente mantenha seu cadastro atualizado.

A nova plataforma digital da Companhia é integrada, possibilitando uso dos dados para personalizar o atendimento com novas funcionalidades, como a opção de receber a conta de água por e-mail, e melhorias operacionais para auxiliar no atendimento.

Para utilizar essas melhorias, a Sabesp ressalta a importância de o cliente manter seus dados atualizados. Para isso, no caso de pessoas físicas e jurídicas, basta acessar o Sabesp Fácil da Agência Virtual (sabespfacil.sabesp.com.br) e clicar em Atualizar Dados Cadastrais (é o último item da lista de serviços). A atualização de cadastro também pode ser feita pela Central de Atendimento no telefone 0800 055 0195.

Além da opção de receber a conta de água por e-mail, contribuindo assim para a redução do uso de papel e preservação do meio ambiente, outra novidade para o cliente é que o cadastro para pagamento das contas de água por débito automático poderá ser feito diretamente no site da Companhia.

Com a maior integração da nova plataforma digital, estão ocorrendo melhorias operacionais para auxiliar no atendimento ao cliente. Será possível fazer melhor gestão das equipes para priorizar e antecipar atendimentos emergenciais.

Outro destaque é que o cliente deixará de ser identificado por seu registro geral do imóvel, ou RGI, como acontece atualmente, e passará a ser cadastrado por seu CPF ou CNPJ, facilitando, por exemplo, mudanças de titularidade.