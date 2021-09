Suspeito de matar mulher em Porto Velho é localizado em balada no MS após postar foto nas redes sociais

Após postar uma foto em uma rede social, policiais civis de Rondônia, com apoio de militares do Mato Grosso do Sul, prenderam um dos suspeito no envolvimento na morte de Daniele Santos Reis, de 31 anos. Foragido da justiça, Lucas Simões Ferreira, conhecido como Olhão, foi preso em Ponta Porã (MS) no último sábado (11).