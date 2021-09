Cetam oferta mais de 2 mil vagas para nova escola da zona norte

O Governo do Amazonas, por meio doCentro de Educação Tecnológica do Amazonas(Cetam), vai ofertar 2.070 vagas para 43 diferentes cursos de qualificação profissional. As inscrições acontecerão na segunda-feira (13/09), das 6h às 23h59 ou até as vagas serem preenchidas. O interessado deverá acessar o endereço eletrônico https://cursos.cetam.am.gov.br e fazer sua inscrição on-line.

As aulas serão presenciais e ocorrerão na nova escola do Cetam na zona Norte, a ser inaugurada ainda neste mês. O candidato inscrito será informado, por e-mail e pelas redes sociais da instituição, sobre o dia de início das aulas. O Cetam adianta que todas as medidas de higiene serão seguidas para evitar risco de contágio com o novo coronavírus.

O processo de inscrição se destina, preferencialmente, às pessoas residentes na zona norte de Manaus, que constituem o público-alvo da nova unidade do Cetam. Ou seja, apesar de a oferta ser para todos, o ideal é que se inscrevam os residentes no bairro Monte das Oliveiras e adjacências, justamente por morarem próximo à escola e terem mais facilidade de acesso ao local.

Cadastro prévio

A direção do Cetam informa que é importante o candidato fazer um cadastro antes de as inscrições acontecerem, na segunda-feira (13/09). Para isso basta acessar o site https://cursos.cetam.am.gov.br e criar um perfil de acesso no Portal do Candidato. O interessado informará seu nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e definirá uma senha pessoal.

Após criar o perfil, o candidato deverá acessar a caixa de entrada do e-mail informado, procurar o e-mail enviado, automaticamente, pelo sistema do Portal do Candidato, e clicar no item “Ativar acesso”. O sistema irá direcionar o usuário ao Portal do candidato, onde deverá ser informado o CPF e a senha pessoal cadastrada.

Os interessados poderão acessar o site do Cetam (www.cetam.am.gov.br) e verificar o edital das inscrições. Nele, constarão os nomes dos 43 cursos ofertados, bem como os pré-requisitos para cursá-los. A relação de candidatos inscritos, por curso, seguindo a ordem de inscrição, será divulgada no dia 14 de setembro de 2021, no mesmo endereço eletrônico.