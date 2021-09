"Luzes do Apocalipse" são vistas durante terremoto no México

Um tremor de magnitude 7,1 atingiu a região de Acapulco, no México, ontem (7). As informações ainda estão sendo coletadas, mas as autoridades já afirmam que houve pelo menos uma morte. Internautas, porém, ficaram intrigados com uma série de luzes misteriosas que apareceram no céu durante o terremoto.

Segundo especialistas, porém, elas não são uma novidade: literalmente chamadas de “luzes de tremor” ou “luzes de terremoto”, elas são nada mais que descargas elétricas exibidas em forma de flashes de luz, e aparecem por causa da geração de cargas maiores, geradas pela movimentação das camadas do solo em falhas geológicas de grande porte.

Acapulco está em uma região de alto choque, com até cinco placas tectônicas se batendo entre si.

Luzes vistas durante terremoto em Acapulco, no México, são um efeito aleatório já conhecido pelos cientistas, que vêm registrando relatos do tipo desde o século XVI. Imagem: Impacto El Diario, via YouTube

Segundo a Universidade de Rutgers, nos EUA, esse efeito é registrado por especialistas desde o século XVI, e geralmente antecede ou ocorre simultaneamente a grandes tremores: relatos do tipo vieram dias antes do terremoto que arrasou São Francisco em 1906, por exemplo. As luzes misteriosas, aliás, foram vistas também em outro terremoto no México, em 2017.

Em 2014, o biomédico Troy Shinbrot, da Universidade de Rutgers, conseguiu reproduzir o efeito em laboratório, apresentando os resultados durante uma reunião da Sociedade Americana de Física daquele ano. Segundo ele, foram preenchidos tanques com substâncias variadas – desde farinha até bolas de vidro -, que foram agitados com o intuito de criar rachaduras.

O atrito dessa agitação provocava centenas de volts de eletricidade, exatamente como acontece com os movimentos da superfície da Terra. Mesmo as alterações mais sutis das nossas falhas geológicas geram esse tipo de carga, potencialmente até atraindo raios em tempos chuvosos.

O caso de ontem, porém, foi mais notável devido à magnitude do terremoto no México: segundo a escala Richter, um tremor de magnitude 7,1 é considerado um “evento majoritário”. Essa escala é usada pelas autoridades e instituições de auxílio civil para medir a movimentação de suas forças de socorro e resgate.

Infelizmente, o caráter aleatório das luzes não lhes permite muita serventia na antecipação de eventos do tipo: não somente elas podem aparecer antes ou durante os terremotos, a voltagem delas pode ser muito alta ou muito baixa. Segundo Shinbrot, em 2014, elas tendem a aparecer mais em terremotos de escala 5 ou superiores, mas mesmo isso é incerto.