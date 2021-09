Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2021 no Curso de Piloto Privado de Avião

Os aspirantes que sonham em iniciar a carreira de piloto de avião devem ficar alertas, pois o Aeroclube de Rondônia está fechando a última turma de 2021 para o Curso de Piloto Privado de Avião. O brevê é o primeiro degrau para quem quer iniciar na carreira e vir a se tornar um dia um piloto de avião comercial.

Segundo a coordenação do Curso, as inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 15 de setembro. Na inscrição, o aluno poderá escolher o melhor horário para participar das aulas, sendo no período da manhã das 9 às 11h ou à noite, das 19 às 22h. O requerimento deve ser feito junto à secretaria do Aeroclube (com Maria Rita), localizado na Estrada 13 de setembro (Estrada dos Japoneses), nº 931, bairro Aeroclube, em Porto Velho. Informações podem ser obtidas pelo contato de whatsapp (69) 99264-7903. As aulas são ministradas na sede do Aeroclube, em Porto Velho/RO.

A entidade oferece desconto para quem indicar um amigo que também se matricule junto no Curso.

Sobre o Curso

O curso de PPA tem duração de três meses. O teórico aborda disciplinas de Regulamento de Tráfego Aéreo, Meteorologia Aeronáutica, Navegação Aérea, Teoria de Vôo e Aerodinâmica, e Conhecimentos Técnicos (motores).

Para iniciar a capacitação, ministrado por profissionais altamente capacitados, os aspirantes a piloto deverão ter idade mínima de 17 anos, 1º grau completo (realizado em estabelecimento de ensino público ou privado devidamente autorizado) e Certificado de Reservista ou de Alistamento Militar.

Após o curso, o aluno deverá realizar uma prova na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e, sendo aprovado, receberá o Certificado de Conhecimentos Teóricos. Com esse documento, o piloto-aluno poderá realizar as horas de vôo (no mínimo, 35 horas). Ao concluir a quantidade mínima de horas de voo, o aluno fará um voo de check com um instrutor da ANAC e, se aprovado, poderá pilotar aviões privados em voos visuais (VFR), tanto diurnos quanto noturnos.

Aero Boero

Aero Boero AB-115 é o modelo de avião de treinamento utilizado pelo Aeroclube de Rondônia. De fabricação argentina e capacidade para dois pilotos, o AB-115 é amplamente utilizado nos aeroclubes e escolas de pilotagem do Brasil, sendo um dos melhores para esse fim. Seu motor tem 115 HP a 2800 RPM.