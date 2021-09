Cresol é mais uma grande marca que apoia a Agrolab Amazônia

A Cresol, uma das principais cooperativas de crédito do Brasil, está confirmada no time de patrocinadores do maior evento virtual voltado para o Agronegócio da Amazônia Legal. É o Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia, que acontece nos dias 14 a 16 de setembro, em ambiente totalmente virtual.

Fundada em 1995, a Cresol surgiu da unificação de agricultores no sudoeste do Paraná. Sua atuação fomentou o trabalho de produtores rurais que estavam excluídos do sistema financeiro, e, por isso, não tinham condições de obter crédito para investir no próprio negócio, democratizando cada vez mais o acesso ao crédito no país.

O Sistema Cresol possui mais de 638 mil cooperados e conta com 625 agências de relacionamento espalhadas em 17 estados brasileiros.

A Cresol é uma cooperativa de crédito completa que oferece diversas soluções financeiras, como cartão de crédito, consórcios, seguros, aplicações, poupança, cheque especial, maquinha de cartão, empréstimos, financiamentos, para o empresário, investidor, produtor rural e também pessoa física.

O Sistema Cresol é grande instrumento de desenvolvimento, impactando positivamente, com forte atuação no Agro, onde as cooperativas trabalham para o desenvolvimento econômico e social dos cooperados, proporcionando soluções personalizáveis a todos os públicos.

Abertura oficial será dia 9 de setembro

O Conecta Sebrae Agrolab Amazônia, que acontece nos dias 14 a 16 de setembro, em uma plataforma online, com inscrições gratuitas, onde o participante assumirá um avatar ao se conectar no evento e poderá navegar pelos ambientes virtuais criados. Poderá assistir palestras, participar de rodadas de negócios, fazer networking, visitar stands virtuais e muito mais. Para fazer uma pré-inscrição, basta acessar www.agrolabamazonia.com e receber conteúdos exclusivos do evento (programação, palestrantes e demais informações). A abertura oficial, com a participação do Vice Presidente da República, Hamilton Mourão, está prevista para o dia 9 de setembro, às 18h30 (horário de Rondônia).

