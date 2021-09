URGENTE - Rondônia registra 7 casos da variante delta de covid-19

Rondônia registra 7 casos da variante delta da covid-19. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, que divulgou na tarde desta segunda-feira (06) as cidades com casos confirmados.

Jaru registrou dois casos e Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ouro Preto do Oeste e Porto Velho, registraram um caso cada.

De acordo com a SESAU, a maioria dos infectados não haviam tomado as duas doses da vacina. Uma senhora de 60 anos tomou as duas doses e foi positivada pela doença.

A variante apresenta taxa de transmissão muito maior e ataca o sistema de defesa do organismo, tornando o tratamento muito mais complexo o que resulta em maior letalidade.