Agências bancárias não abrem no feriado de 7 de Setembro

Como de costume, as agências bancárias não abrem nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro, informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).



Segundo a Febraban, nesta segunda-feira (6), os bancos abrem em localidades que não tiverem feriados municipais. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Os bancos reforçam a necessidade de clientes evitarem ir às agências bancárias e recomendam o uso de canais digitais como principal meio de acesso aos serviços, diz nota da Febraban. O atendimento por telefone e pelo computador está o disponível, oferecendo "praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário, além de apresentar mais comodidade e conveniência aos seus clientes",acrescenta a nota.



Boletos de contas como água, energia, telefone e carnês com vencimento em 7 de setembro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (8), que é o próximo dia útil. Normalmente, segundo a Febraban, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.



Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos por meio de débito direto autorizado (DDA).