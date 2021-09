SP lança campanha para homenagear os profissionais de saúde

?

O Governo de São Paulo lançou neste domingo (5) uma campanha para homenagear os profissionais de saúde. A peça mostra como a atuação única deles é responsável pela retomada das atividades do dia a dia e as pessoas estão voltando com as suas atividades presenciais com mais segurança, após a vacinação contra a COVID-19.

A campanha compara a independência do Brasil, conquistada há 199 anos, com a liberdade adquirida por meio da vacina. A peça de um minuto, que foi produzida pela agência Ogilvy, será veiculada nas redes sociais oficiais e canais de televisão entre os dias 5 e 7 de setembro.

A nova campanha está disponível nas redes sociais e demais canais oficiais do Governo de São Paulo.