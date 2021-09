Revalida 2021: provas são realizadas neste domingo

A aplicação da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021 teve início às 8h (horário de Brasília) de hoje (5), em oito capitais brasileiras: Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Os participantes realizam provas objetiva e discursiva, nos turnos matutino e vespertino, respectivamente.

Pela manhã, os participantes terão cinco horas para responder 100 questões de múltipla escolha, que envolvem situações-problema e apresentação de casos. O conteúdo do exame aborda temas das cinco grandes áreas da medicina: ginecologia e obstetrícia, medicina clínica, cirurgia geral, pediatria, medicina da família e comunidade. A aplicação da prova objetiva termina às 13h.

Já à tarde, as provas discursivas compostas de cinco questões têm início às 15h30. A divulgação dos gabaritos preliminares está marcada para terça-feira (7). O resultado final da primeira etapa está marcado para sair no dia 19 de novembro.

Revalidação de diploma

Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) desde 2011, o Revalida busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. O exame é composto por duas etapas (teórica e prática).

As referências do exame são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

O objetivo é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar de ser aplicado pelo Inep, o ato de revalidação do diploma é uma atribuição das universidades públicas que aderem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.