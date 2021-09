Feira USP e as Profissões 2021 é prorrogada até domingo (5)

A Feira USP e as Profissões 2021, que teve início no dia 2 de setembro e pelo segundo ano consecutivo acontece de forma virtual, foi prorrogada até domingo (5), em função da grande procura. “A Feira das Profissões é uma oportunidade para os jovens acessarem tudo o que a USP oferece, não só aos seus estudantes, mas a toda a sociedade”, disse a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, na abertura.

Com uma programação dinâmica e interativa, repleta de lives, bate-papos, vídeos exclusivos e conteúdos culturais, a feira oferece ao jovem informações sobre os 142 cursos de graduação da Universidade, seus oito campi, além dos museus e órgãos de cultura.

“A USP não poderia se furtar de realizar esse evento, ainda que de forma virtual. Essa é a nossa contribuição para que vocês tenham contato com a Universidade e compreendam melhor os cursos e as profissões que são ensinadas aqui, o que é especialmente importante nesse momento da vida dos jovens”, afirmou o reitor Vahan Agopyan.

O reitor também fez questão de lembrar que o formato virtual possibilitou alcançar um número maior de estudantes de outras cidades e Estados brasileiros. “A USP faz o possível para garantir que todos os seus alunos tenham condições de estudar aqui. Somos a universidade brasileira que mais investe em permanência estudantil porque queremos que os jovens que entram aqui possam contribuir com conhecimento e competência para o desenvolvimento do País.”

Feira virtual

Pelo segundo ano consecutivo, a feira acontece de forma virtual, por causa das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia da covid-19.

O vice-reitor Antonio Carlos Hernandes convidou os jovens a “explorar a plataforma, tirar suas dúvidas e obter informações para uma escolha mais segura do curso de graduação. Todo o trabalho que a USP tem feito para se aproximar das escolas é no sentido de facilitar essa decisão. Essa é uma universidade pública que recebe a todos com muito respeito e carinho, porque acreditamos que vocês são o futuro do nosso País”.

A participação na Feira USP e as Profissões é totalmente gratuita e não demanda inscrições prévias, bastando acessar o site uspprofissoes.usp.br.

“A realidade da transformação digital trouxe oportunidades para novos talentos, mas também incertezas e desafios não apenas para o setor produtivo, como também para as universidades, cuja missão é preparar as novas gerações”, afirmou o coordenador-geral de Inovação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Hamilton Mendes, que participou da cerimônia de abertura virtualmente.

Também estiveram presentes o pró-reitor de Graduação, Edmund Chada Baracat, e a coordenadora do Programa USP e as Profissões, Dionísia Aparecida Cusin Lamonica.