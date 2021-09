Pan-Amazônico de Oncologia recebe inscrições de trabalhos científicos até 15 de setembro

O 6º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia, organizado pelaFundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas(FCecon), recebe inscrições de trabalhos científicos até 15 de setembro. O evento, considerado o maior da região Norte em estudos sobre o câncer, é uma oportunidade de visibilidade aos projetos desenvolvidos.

Para submeter um trabalho, o participante deve primeiro se inscrever no 6º Pan-Amazônico, por meio do site https://panamazonicodeoncologia.com. Cada inscrição dará direito à submissão de até dois resumos como autor principal/relator.

Temática

Todos os trabalhos científicos devem ter a Oncologia como tema principal, dentro de um dos sete eixos temáticos: pesquisa básica/translacional; Cirurgia Oncológica; Oncologia Clínica; bases biológicas e moleculares das neoplasias; multidisciplinaridade em Oncologia; tecnologia e inovação em saúde; e epidemiologia, prevenção e controle do câncer.

As categorias para submissão dos trabalhos são resultado de pesquisa; revisão sistemática da literatura; estudo de caso; e relato de experiência. Os trabalhos que envolverem pesquisas com seres humanos deverão obedecer aos preceitos éticos previstos na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466/2012 e Carta Circular nº 166/2018, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

Normas

São considerados critérios para avaliação dos resumos dos trabalhos a originalidade e atualidade do tema; adequação das partes do resumo e clareza do texto; relevância do conteúdo para a Oncologia e áreas afins; e adequação do método aos objetivos propostos.

Todos os trabalhos aceitos serão disponibilizados na plataforma de transmissão do evento em forma de e-poster com gravação audiovisual. Três trabalhos de cada uma das categorias serão selecionados para a modalidade apresentação oral, de acordo com as notas obtidas através dos critérios de avaliação dos e-posters, a serem julgados pela banca avaliadora.

As apresentações orais dos três melhores trabalhos de cada categoria serão disponibilizadas com destaque na plataforma do congresso. Os melhores trabalhos serão premiados durante cerimônia no dia 12 de novembro.

Visibilidade

O 6º Pan-Amazônico de Oncologia proporcionará visibilidade aos trabalhos apresentados, uma vez que pesquisadores e profissionais de saúde de todo o Brasil estarão acompanhando a programação científica.

“Vamos aceitar, como em todas as edições, a submissão de trabalhos científicos nas mais diversas modalidades de apresentações científicas. As pesquisas em Oncologia no estado do Amazonas vêm aumentando, e o nosso evento tem uma visibilidade regional, nacional e até internacional. Temos a certeza de que a vivência das discussões científicas será a melhor possível, será uma grande experiência em plataformas digitais”, disse a farmacêutica-bioquímica Kátia Luz Torres, presidente do congresso e diretora de Ensino e Pesquisa (DEP) da Fundação Cecon.

Evento

O 6º Pan-Amazônico será realizado nos dias 11 e 12 de novembro de 2021, em plataforma digital. O evento ocorre de dois em dois anos, e esta edição tem o tema “Oncologia de resolutividade: fortalecendo a prevenção e acelerando o diagnóstico, o tratamento e o acesso aos cuidados paliativos”. A expectativa é realizar cerca de 45 palestras, entre elas com palestrantes internacionais com tradução simultânea.

O congresso é organizado pela FCecon, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), e conta com o apoio da Liga Amazonense Contra o Câncer (LACC).