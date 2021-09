São Paulo recebe mais 1,9 milhão de doses prontas da vacina do Butantan

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Governo de São Paulo recebeu, na manhã desta sexta-feira (3), um novo carregamento com 1,9 milhão de doses prontas da vacina do Instituto Butantan contra a COVID-19.

O lote, enviado pela biofarmacêutica Sinovac, chegou em um voo da companhia aérea Turkish Airlines às 11h27 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A aeronave saiu de Pequim, na China, e fez escala em Istambul, na Turquia,, antes de chegar ao Brasil.

Antes de serem entregues ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), as novas doses irão passar pelo controle de qualidade do Butantan. A chegada das vacinas prontas é resultado de um encontro entre representantes do Governo de São Paulo, Butantan e a Sinovac.

Nesta semana, o Butantan entregou na segunda (30) um lote recorde com 10 milhões de doses e, na sequência, mais 2 milhões de vacinas nesta sexta (3). Agora, são 94,849 milhões de imunizantes fornecidos ao Ministério da Saúde desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial da vacina foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

