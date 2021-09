Sedecti reúne gestores em Itacoatiara e articula colaboração para Rede Rhisa

Apresentar as possibilidades da plataformaRede de Recursos Humanos e Inteligência para a Sustentabilidade da Amazônia(Rede Rhisa), além de realizar uma escuta ativa junto aos gestores municipais de Itacoatiara, foram os principais objetivos da reunião que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) realizou, nesta segunda-feira (30/8), naquele município (distante 176 quilômetros de Manaus).

A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Produção Rural e Abastecimento (Sempab), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde), Secretaria de Estado da Educação (Seduc-Itacoatiara), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam de Itacoatiara).

No encontro, o secretário titular da Sedecti, Jório Veiga, destacou que as ações da Rede estão alinhadas com as propostas do Governo para o desenvolvimento do interior do Amazonas.

Interiorização do desenvolvimento

“A Rede Rhisa é algo que irá contribuir muito para a interiorização do desenvolvimento e é algo que a gente tem buscado muito no Governo Wilson Lima. Um dos objetivos que temos é de levar para o interior uma maior participação da economia do Estado”, destacou Veiga.

A reunião aconteceu no auditório da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) de Itacoatiara. De acordo os dados da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), da Sedecti, o município possui atualmente cerca de 73 doutores e 112 mestres.

A secretária executiva da Secti, Tatiana Schor, reforçou, durante a reunião, que a ideia é fazer da plataforma “um instrumento para política pública, entendendo que precisamos utilizar os nossos recursos humanos que não estão sendo utilizados como deveríamos”.



“Essa é uma demanda nossa do Governo do Estado, porque uma das premissas que vem desde o plano de Governo Wilson Lima é de saber de que forma a gente pode fortalecer o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Amazonas. Por isso fizemos essa parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Acariquara e Instituto do Clima e Sociedade (iCS)”, reforçou a secretária.

Itacoatiara

O município de Itacoatiara foi o quarto a ser visitado pela comitiva da Sedecti para a divulgação e articulação da Rede Rhisa. Os três primeiros visitados foram São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Coari.

Para o subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Articulação Política de Itacoatiara, Handson Nelson, o encontro foi de conteúdo e debates enriquecedores.

“O encontro foi maravilhoso e agradecemos a presença do secretário Jório Veiga e da secretária Tatiana Schor por nos trazer essa aliança que envolve Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso é muito importante para a comunidade acadêmica e científica, além de deixar o registro de que Itacoatiara está no radar de desenvolvimento, sobretudo, com suporte técnico e aprimorado do Governo do Amazonas. Para nós é uma honra!”, declarou Nelson.

Os próximos municípios a serem visitados pela comitiva da Sedecti e Rede Rhisa são Itapiranga e Silves, ainda nesta semana.