Programa da Secretaria de Cultura incentivará leitura infantojuvenil

Alunos de escolas públicas receberão tablets para aprender sobre história. O programa, chamado Nossa História, é uma iniciativa da Secretaria Especial de Cultura (Secult), vinculada ao Ministério do Turismo, e disponibilizará conteúdo da Biblioteca Nacional para o público infantojuvenil.

O foco é a história da independência do Brasil, que completa 200 anos em 7 de setembro de 2022.

“Teremos um excelente investimento no resgate do imaginário público de todos os grandes heróis da nossa independência. A comemoração do bicentenário é um evento de todos os brasileiros, e iremos levá-la para cada um de vocês. É uma cultura realmente popular”, disse o secretário Especial da Cultura, Mario Frias.

O programa Nossa História terá R$ 2 milhões em verbas disponíveis para a compra dos aparelhos.