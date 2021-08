URGENTE - Alvorada do Oeste zera casos de covid-19

A Prefeitura de Alvorada do Oeste, Região central de Rondônia informou na tarde desta segunda-feira (24) que não há casos positivos de covid-19 no município.

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, não há caso positivo ativo e nem uma família sendo monitorada. Conforme informações, quase quatro mil testes foram realizados sendo que destes 1231 casos foram positivos e 2786 testaram negativo.

O Prefeito Vanderlei Técchio destacou a atuação dos servidores da saúde e todas as ações que resultaram na queda dos casos de covid no município. "Houve intenso empenho das equipes de saúde somado ao apoio da fiscalização municipal e principalmente da população, para alcançarmos este tão esperado resultado. Eu recebo com muita felicidade esta informação e quero passar de primeira mão à toda a população que, um novo decreto municipal será lançado e poderemos retornar grande parte das atividades comerciais, inclusive noturnas." Disse Tecchio.

Em contato com a redação do Alvo Notícias, o Secretário Municipal de Saúde Izair Cuevas demonstrou sentimento de gratidão pelo resultado. "Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus que até aqui nos ajudou. Agradecer a toda equipe da saúde em nome do coordenador da atenção básica o enfermeiro Cészanne Oliveira de Abreu por toda sua dedicação e competência na luta contra esse vírus. Agradecer ao Prefeito Vanderlei Tecchio pela oportunidade, por confiar em meu trabalho para estar à frente da Saúde, em um momento tão delicado a qual passamos. Agradecer a toda a população que de alguma forma também lutou conosco sem medir esforços. Continuaremos vigilantes porque o vírus vem se mutando e já se faz vítimas em alguns estados." Pontuou Cuevas.

