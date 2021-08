Cetam completa 18 anos de contribuição à educação do Amazonas e recebe homenagem na Aleam

OCentro de Educação Tecnológica do Amazonas(Cetam) foi tema de uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por conta dos 18 anos de criação da autarquia, comemorado no dia 24 de julho.

A cerimônia, realizada no plenário Ruy Araújo, foi proposta pela deputada estadual e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Coed/Aleam), Therezinha Ruiz (PSDB).

Cerimônia

A cerimônia reconheceu os avanços da instituição que, ao longo de 18 anos, ofertou mais de um milhão de vagas em curso de qualificação profissional e formação técnica, na capital e no interior.

Na avaliação da deputada, o Cetam representa a oportunidade para jovens da capital e do interior, com uma formação com qualidade nas várias áreas do conhecimento.

“É uma alegria muito grande, como professora e presidente da Comissão de Educação, poder homenagear o Cetam que comemora 18 anos, fazendo história e qualificando profissionais de alto desempenho, que fazem a diferença dentro e fora do nosso estado”, destacou a deputada.

Segundo Therezinha Ruiz, o trabalho exige o empenho de uma gestão comprometida com o crescimento social e econômico do Amazonas, agrega importância o incentivo entre os educadores do uso dos recursos tecnológicos em práticas com o uso das tecnologias, e merece o reconhecimento de toda a sociedade.

Homenageadas

O plenário serviu de palco para uma grande homenagem aos servidores da autarquia que cumprem o papel de levar educação profissional a todo o Amazonas.

Três servidoras, entre as mais antigas na instituição, personificaram a homenagem: Arlene Silva Oliveira Bonfim, Maria Zuleide Ferreira e Sônia Ferreira da Silva receberam, das mãos da deputada, um certificado em honra ao trabalho pela educação.

Além disso, receberam buquês de flores ofertados pelo diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto. As servidoras recebem uma justa homenagem pelos anos de contribuição à educação profissional do Amazonas.

Sônia Ferreira da Silva é presidente da Comissão Permanente de Concursos (Copec) do Cetam. A profissional ingressou na equipe em 2004 e, à frente da comissão, coordenou a realização de concursos e processos seletivos para diversos órgãos do estado.

Formada em engenharia eletrônica, Sônia é também professora aposentada da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA).

A coordenadora do Núcleo de Pessoal do Cetam, Maria Zuleide Ferreira, está no órgão desde 1º de março de 2005 e serve ao estado desde 1987.

A diretora da Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison, Arlene Bonfim, tem 15 anos de Cetam, ingressou em 2006. Antes de atuar na educação profissional, contribuiu como servidora da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

O diretor-presidente exaltou a maioridade do Cetam e ressaltou que nesses 18 anos o Centro formou milhares de jovens em todo o Amazonas, garantindo-lhes uma profissão e mudando vidas.

“Chegamos à maioridade cumprindo a missão de levar educação profissional de qualidade a todo Amazonas. A vocação do Cetam se encontra com a determinação do governador Wilson Lima de ampliar a oferta do ensino profissionalizante. O Cetam, agora, mira mais 18 anos trabalhando para, cada vez mais, oferecer educação de excelência”, destacou.