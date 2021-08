Aplicativo do Poupatempo permite comprovar vacinação contra a Covid-19

Graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19 no Estado, já ofertada a todas as pessoas com mais de 18 anos em território paulista e iniciada na última semana em adolescentes, as atividades sociais e comerciais têm sido retomadas com os cuidados necessários para barrar o avanço da pandemia.

Por isso, alguns estabelecimentos e municípios começam a exigir que seus profissionais, frequentadores e a população comprovem a imunização contra a Covid-19. Pelo aplicativo Poupatempo Digital, é possível acessar na palma da mão a versão digital da carteira de vacinação, que conta com as mesmas informações do modelo impresso entregue nas unidades de saúde.

Além disso, a ferramenta permite realizar o pré-cadastro, direcionado ao site Vacina Já – www.vacinaja.sp.gov.br, que diminui em até 90% o tempo de permanência no posto de saúde, e o serviço de validação do certificado de vacinação, que é a garantia de um documento oficial, que pode ser conferido online.

“Em um mundo cada vez mais digital, não faz sentido exigir que o cidadão ande com a carteirinha de papel em mãos. Por isso, o aplicativo do Poupatempo permite que o usuário não apenas tenha sua carteira digital no celular, como também que ela possa ser validada, através de um QR Code, que emite o certificado de autenticidade desse documento”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o Poupatempo no Estado.

A checagem da validação da carteira de vacinação contra a Covid-19 é muito simples. Basta que o cidadão que tenha a carteirinha digital no app do Poupatempo apresente o QR Code ou o código do certificado para verificação do órgão ou pessoa interessada.

“Isso pode acontecer, por exemplo, com familiares que moram em locais distantes e querem confirmar se seus parentes tomaram as duas doses da vacina”, explica Murilo Macedo.

Poupatempo Digital

Desenvolvido pela Prodesp, o aplicativo do Poupatempo disponibiliza 120 serviços online de diversos órgãos. Lançando em maio de 2020, a ferramenta já foi baixada mais de quatro milhões de vezes. Já a versão digital da carteira de vacinação da Covid-19 contabilizou entre janeiro e julho deste ano mais de um milhão de acessos.