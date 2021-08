Pelo 5º mês seguido, site do Governo de SP segue no top 10 dos serviços públicos

Pelo quinto mês consecutivo, o portal do Governo de São Paulo aparece como o endereço de serviço público mais acessado do Brasil, de acordo com a plataforma SEMrush. O mais recente relatório, referente ao mês de julho de 2021, mostra que o site do Governo paulista segue como o sexto site mais acessado do Brasil.

Mais uma vez a audiência aumentou em relação ao mês anterior, chegando a 834.6 milhões de acessos, à frente do site de entretenimento adulto XVideos (635.6 milhões), do marketplace Mercado Livre (605.6 milhões) e da versão brasileira do Google (576.7 milhões).

O portal do Governo SP fica atrás apenas de gigantes, como o Google – 4.3 bilhões de acessos -, portais de comunicação como Globo – 1.5 bilhão – Facebook – 1 bilhão -, UOL – 1 bilhão – e YouTube.com – 896.5 milhões.

Entre as principais missões do site, que é atualmente a principal fonte de informação governamental no Brasil, estão informar a população sobre o combate à pandemia do novo coronavírus, oferecendo o pré-cadastro para a vacinação e todos os dados relacionados à pandemia, como o Vacinômetro – o placar da vacinação do estado -, as regras do Plano São Paulo de funcionamento de comércios e serviços, e ainda centenas de serviços online, garantindo o distanciamento social.