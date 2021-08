Amarrações criativas dão nova cara aos biquínis

No último verão, uma tendência dominou as redes sociais e logo se espalhou pelas areias mundo afora. Além dos novos estilos, cores e estampas que surgiram na moda praia 2021, diferentes modelos de biquínis ganharam amarrações criativas que além de trazer estilo, modernizam a peça, dando uma cara nova ao item.

O biquíni cortininha, por exemplo, foi o primeiro a ganhar diferentes formas se de amarrar as cordas. O modelo clássico é prático e ajustável, tendo um caimento versátil, que favorece diferentes corpos. Mas atualmente, diversos estilos de biquínis acompanharam a tendência que começou em 2021 e veio para marcar presença também nas praias em 2022.

Biquíni de um ombro só

A influenciadora digital Stephanie Viegas adotou a amarração de um ombro só em um biquíni cortininha. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os biquínis de um ombro só são populares no beachwear quando a intenção é a assimetria. Mesmo modelos que não foram confeccionados com esse objetivo podem seguir a tendência a partir de amarrações criativas.

Para aderir, amarre uma das alças à outra, criando um desenho diagonal. A alça restante deve ser atada na parte de trás do biquíni, passando por um único ombro.

Amarração cruzada

A influenciadora Jade Picon deixou o biquíni com cara nova, usando a amarração cruzada. (Foto: Reprodução/Instagram)

A amarração cruzada foi uma das primeiras a aparecer na moda praia. O estilo consiste em cruzar as alças da parte de cima do busto antes de envolver o pescoço, formando um X no colo. O modelo pode ser feito com biquínis como cortininha ou ainda em modelos de alça mais grossa.

Biquíni invertido

A atriz Isis Valverde optou pela amarração invertida. (Foto: Reprodução/Instagram)

Outra opção para sair da amarração tradicional é inverter o modo de uso das alças, colocando a parte debaixo para os lados e deixando ele mais esticado. O estilo dá uma nova cara para a peça e ainda garante mais sustentação para os seios. Esse truque de amarração, inclusive, é bastante usado também para compor looks de street style.

Sem alça

A cantora Gabily apostou no estilo que deixa o biquíni sem alça, trazendo ainda a amarração para a cintura. (Foto: Reprodução/Instagram)

Atemporal, o modelo de biquíni sem alça ou também conhecido como "tomara que caia" é peça clássica nos armários de moda praia. A tendência das amarrações trouxe para estilos de biquínis com alça a possibilidade de fazê-las sumir.

Primeiro, o biquíni deve ser amarrado de forma invertida e depois as cordas ganham nós e laços na frente do busto. Há ainda a opção de amarrá-las na cintura, dando mais estilo para o biquíni.

Amarração na cintura

A cantora Preta Gil usa frequentemente amarrações na cintura em diferentes modelos de biquíni. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bem diferentes dos tradicionais, os biquínis que ganham amarrações na cintura fazem muito sucesso entre as mulheres. Capazes de transformar a peça em outra, esse styling mistura outras amarrações, a fim de garantir mais estilo. A ideia é dar voltas ao redor do corpo, podendo ser quantas preferir.

Triquíni

A cantora Iza transformou um biquíni normal em triquíni, apenas com novas amarrações. (Foto: Reprodução/Instagram)

A tendência das amarrações trouxe para a moda praia o triquíni. O modelo consiste em uma junção pelas cordas da parte superior e inferior, podendo ainda ganhar variações através de novas ideias de amarrações das peças. Desta forma, o biquíni fica mais cavado e ganha mais estilo.