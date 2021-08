Parev/Fapeam: Edital incentiva eventos científicos e tecnológicos no Amazonas

Com o objetivo de apoiar eventos relacionados à ciência, tecnologia e inovação, a serem realizados no período de fevereiro a junho de 2022, o Governo do Estado, por meio daFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas(Fapeam), recebe inscrições até 30 de agosto para a chamada II do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Amazonas (Parev). A submissão é on-line, via SigFapeam, em www.fapeam.am.gov.br.

Com investimento de R$ 1.250.000, o Parev apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais, nas modalidades presencial, virtual ou híbrida, sediados no Amazonas, como congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências e oficinas de trabalho.

A chamada II do Parev visa divulgar os resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.

Participação

Podem concorrer ao edital pesquisadores residentes no Amazonas, com título de mestre ou doutor, vinculados em instituições de ensino e pesquisas e órgãos públicos do estado. Todos os requisitos e critérios de seleção estão especificados no edital.

Os eventos não podem ter caráter de cursos ou outras modalidades de treinamentos. A divulgação do resultado final, com as propostas aprovadas no edital, ocorrerá no mês de outubro deste ano.

Para mais informações basta conferir o edital, por meio do Link: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0042021-programa-de-apoio-a-realizacao-de-eventos-cientificos-e-tecnologicos-no-estado-do-amazonas-parev/