Cetam e Sedecti fecham oferta de 3 mil vagas em cursos de qualificação para 12 municípios

Como parte da estratégia de ampliação da oferta de cursos para o interior do Estado, oCentro de Educação Tecnológica do Amazonas(Cetam) vai ofertar 3 mil vagas, divididas em 68 cursos, para 12 municípios.

A oferta atende a uma solicitação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). E será uma ação de governo a ser executada pelos dois órgãos.

A reunião de alinhamento ocorreu entre o diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, e o secretário Jório Veiga Filho, da Sedecti.

Também participou do encontro o coordenador do Departamento de Empreendedorismo da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Sedecti, Almir Albuquerque.

A ideia é ofertar cursos seguindo a vocação de cada região para, assim, proporcionar geração de emprego e renda ao final da qualificação.

E para chegar aos 68 cursos, técnicos da pasta pesquisaram o novo Catálogo de Cursos do Cetam e avaliaram os eixos de formação ofertados.

“Nos baseamos nos eixos que constam no catálogo e chegamos ao número e aos tipos de cursos”, explicou o coordenador do Departamento de Empreendedorismo.

O titular da Sedecti disse que o tipo de curso e o quantitativo podem ser revistos dependendo da avaliação do Cetam. “Essa ação segue a orientação do Governo do Estado, em fomentar o empreendedorismo e a geração de renda”, frisou.

De acordo com Jório Veiga, com os cursos ofertados pelo Cetam será levada qualificação aos moradores dos municípios, que poderão iniciar um negócio e incrementar a economia de sua comunidade.

Para o presidente do Cetam, a iniciativa da Sedecti é muito bem-vinda pois, dessa forma, a autarquia vai oferecer os cursos dentro da necessidade específica das populações da localidade alvo.

“O governo Wilson Lima está expandindo a oferta da educação profissional pública e gratuita no Estado, como política de geração de trabalho, emprego e renda para a população. E a parceria com a Sedecti é importante para focar na empregabilidade”, ressaltou José Augusto.

As equipes técnicas da Sedecti e do Cetam iniciam as reuniões para a preparação do edital de oferta dos cursos ainda nesta semana. A previsão é que as aulas iniciem em outubro de 2021.

Parceria

O Termo de Compromisso de Cooperação Técnica, para implementação de cursos técnicos e de capacitação profissional para a capital e interior do Estado, entre Cetam e Sedecti, foi assinado em 27 de abril e está em plena execução.

A iniciativa visa qualificar populações no interior e na capital para garantir uma vaga no mercado de trabalho.