Alvorada do Oeste - Deputado Eyder Brasil entrega kits esportivos para equipes de futebol SOCIETY

O Deputado Estadual Eyder Brasil (PSL) destinou kits à esportistas de Alvorada do Oeste, interior de Rondônia. Na ultima sexta-feira (06) representantes do parlamentar realizou a entrega em atendimento a solicitação do Cabo da Policia Militar Messias Moreira Batista.

Representantes de dezesseis times de futebol Society do município receberam os materiais esportivos para desempenho do esporte em suas regiões.

Eyder Brasil é Sargento da Polícia Militar e tem apoiado o esporte no estado. Eyder, recentemente indicou ao Governo de Rondônia que, retorne o “Bolsa Atleta”, par fomentar esportistas locais. ” Precisamos valorizar a nossa população através de ações que rendam frutos positivos, como é o caso do esporte”. disse o Parlamentar em seu pronunciamento