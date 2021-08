Prefeitura de Alvorada do Oeste vacinou 500 pessoas a partir de 18 anos contra Covid-19 nesta quarta-feira

A Prefeitura de Alvorada do Oeste, Região Central de Rondônia, disponibilizou 500 doses de vacina contra a Covid-19, nesta quarta-feira (11), para pessoas a partir de 18 anos. A imunização ocorreu na Quadra Municipal de Esportes e não teve necessidade de agendamento.

O Prefeito Vanderlei Tecchio e o Secretário Municipal de Saúde, Izair Cuevas, acompanharam a vacinação que ocorreu dentro da normalidade. Em vídeo publicado em uma rede social Tecchio enfatizou que estava com este ato imunizando a juventude. “Vacinando esta faixa etária no município a gente vai conseguir liberar todo o comércio a noite, então estamos aqui para trabalhar, não estamos por brincadeira.”. Com certeza, assim que possível vamos liberar todo nosso comércio. Pontuou.

Ao lado do prefeito, no mesmo vídeo, Izair aproveitou para agradecer ao apoio do Governo com a disponibilização da vacina e informou que serão imunizadas mil pessoas esta semana.

Com a campanha realizada hoje o município ultrapassa a casa de 10 mil doses foram aplicadas.

A prefeitura disponibilizou um formulário online para realização de pré cadastro para a próxima campanha que acontecerá na sexta-feira (13).

https://forms.gle/VmLaqeK8UsSmsnfX7

É importante reforçar que, para a vacinação se faz necessária a apresentação de documentos pessoais.