Fapeam recebe propostas para edital de apoio à fixação de recursos humanos no Amazonas

Para estimular o desenvolvimento de pesquisas e a fixação de doutores no estado, o Governo do Amazonas, por meio daFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas(Fapeam), recebe até 23 de agosto inscrições para o Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional no Estado do Amazonas (PDCTR-AM). As submissões devem ser realizadas on-line na plataforma SigFapeam, com acesso pelo site da Fundação (www.fapeam.am.gov.br).

Com investimento de R$ 5.690.000, o PDCTR-AM é desenvolvido pela Fapeam, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e vai apoiar 18 propostas, com prazo de execução de 36 meses.

O edital contempla as seguintes vertentes: Regionalização – com atração de doutores de outras regiões do país ou do exterior para atuarem em Instituições de Ensino e Pesquisa (IES/P) na capital; e Interiorização – direcionado à atração de doutores de outras regiões do país ou do exterior, bem como doutores formados ou radicados no Amazonas, para atuarem em IES/P, localizadas no interior.

Sobre o PDCTR-AM

O programa estimula a fixação de recursos humanos qualificados em ciência, tecnologia e inovação em instituições de ensino superior e/ou pesquisa do Amazonas para atuação em atividades de investigação científica, tecnológica ou inovação.

A iniciativa visa ainda reduzir as desigualdades regionais de desenvolvimento de CT&I no estado, por meio da concessão de bolsas de pesquisa do âmbito do PDCTR-AM, assim como fortalecer e diversificar grupos e linhas de pesquisa.

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital por meio do link: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0132021-programa-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico-regional-no-estado-do-amazonas-pdctr-am/.