Biodiversa/Fapeam: inscrições para programa seguem abertas

O Programa Biodiversa/Fapeam: CT&I para Ambiência e Biodiversidade no Estado do Amazonas – Ano I, daFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas(Fapeam), está com inscrições abertas até o dia 23 de agosto. A iniciativa visa apoiar pesquisas voltadas para caracterização, conservação, restauração, uso sustentável do meio ambiente e exploração sustentável da diversidade amazônica.

Inédito no Amazonas, o Biodiversa/Fapeam objetiva a produção de conhecimentos que contribuam para o enfrentamento dos problemas ambientais amazônicos e subsidiem a formulação de políticas públicas de conservação ambiental no estado. Nesta ação, o Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, investe R$ 5.269.080,00 para apoiar até 15 projetos de pesquisa, com prazo de execução de 18 meses.

Inscrição

A submissão de proposta é on-line, via SigFapeam, disponível em www.fapeam.am.gov.br. Os projetos devem contemplar as seguintes linhas temáticas: Agenda Ambiental Urbana, Educação Ambiental e Gestão de Áreas Protegidas e Ecoturismo.

Podem participar doutores residentes no Amazonas com vínculo formal com instituição de pesquisa ou ensino superior ou centro de pesquisa, públicos ou privados, sem fins lucrativos, com sede ou unidade permanente no estado. Todos os critérios e requisitos estão especificados no edital do programa. A divulgação do resultado final ocorrerá no mês de setembro.

Para mais informações, os interessados podem conferir o edital completo pelo link: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0072021-programa-biodiversafapeam-cti-para-ambiencia-e-biodiversidade-no-estado-do-amazonas-ano-i/.