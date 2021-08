Programa vai formar jovens para o mercado de trabalho tecnológico

Segundo dados do IBGE, o desemprego é maior entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Os dados mostram que, se na população em geral o índice está em cerca de 14%, nessa faixa etária ele é o dobro: 28%.

Para enfrentar essa realidade, duas iniciativas têm como objetivo preparar o jovem brasileiro para a inserção no mercado de trabalho tecnológico. O assunto é o tema da entrevista da secretária Nacional de Juventude, Emilly Coelho, ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil, que vai ao ar neste (8), às 19h30.

Um dos programas do governo, o Espaço 4.0 tem como objetivo formar jovens para atuar frente a novas tecnologias com cursos que capacitem nas áreas de programação, Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial, entre outros. O município é responsável pelo espaço e o governo federal entra com os recursos para a aquisição de computadores, notebooks, impressoras 3D e orientação para os cursos a serem ministrados. Segundo a secretária da Juventude, o objetivo é um espaço desses em cada estado e, a partir daí, expandir para o interior. “A partir de agora a intenção é expandir, interiorizar essa política pública”, diz.

Outra iniciativa da secretaria é o programa Horizontes que tem como finalidade capacitar e aprimorar jovens para que tenham seus negócios consolidados. “A gente tem uma geração que não tem esse sonho de a carteira assinada”, afirma Emilly. Para eles, é ensinado como fazer o cadastro como Microempreendedor Individual (MEI), linhas de crédito, como contratar e manter um funcionário.

Clique aqui para saber como sintonizar a emissora em canais abertos, em TV por assinatura e por parabólica.