Edital da Fapeam de apoio a pesquisas de avaliação de políticas públicas recebe inscrições até 23 de agosto

Pioneiro no Amazonas, o Programa Ciência na Gestão Pública (PCGP/Fapeam) segue com inscrições abertas até 23 de agosto. O edital tem o objetivo de apoiar pesquisas de avaliação de políticas públicas para melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados e identificar os impactos na vida da população amazonense e é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio daFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas(Fapeam).

O programa tem investimento de R$ 4.679.040 para apoiar até 12 projetos de pesquisa. A submissão de propostas deve ser realizada on-line, via plataforma SigFapeam, disponível em www.fapeam.am.gov.br. Os projetos aprovados terão prazo de execução de 12 meses.

A pesquisa de avaliação políticas públicas abrange o período de 2019 a 2021 e contempla as seguintes áreas estratégicas: Assistência Social; Educação; Produção Rural; Saúde; Meio Ambiente; e Segurança Pública, conforme o Plano Plurianual (PPA 2020-2023).

Quem pode participar

Para concorrer ao edital é preciso ser brasileiro, ou estrangeiro com visto permanente. É necessário ainda ter vínculo formal com a instituição de execução do projeto. Todos os requisitos para participar estão especificados no edital.

PCGP

Dentre os objetivos do edital estão a demonstração dos impactos sociais dos programas e políticas governamentais; e estudos de efetividade, avaliação de impactos e resultados, incluindo o levantamento de opinião dos beneficiários ou usuários. Outro ponto importante no programa é o incentivo ao desenvolvimento de produtos (bens e serviços) e de processos inovadores que contribuam para a eficiência da gestão pública estadual.

Para mais informações sobre o edital, basta conferir o documento por meio do link: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0102021/.