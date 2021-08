Fapeam recebe propostas para edital de apoio a pesquisas no setor primário

O Programa Estratégico de Desenvolvimento do Setor Primário Amazonense (Prospam), do Governo do Amazonas, por meio daFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas(Fapeam), vai apoiar até 14 projetos de pesquisa ou de transferência tecnológica voltados para o desenvolvimento do setor primário com dedicado às inovações tecnológicas para a produção agrícola, pecuária, aquícola e extrativista no Amazonas. Com investimento de R$ 3.823.104,00, as inscrições do Programa seguem até o dia 23 de agosto.

Pesquisadores com título de mestre ou doutor podem concorrer ao edital. A submissão de proposta é on-linena plataforma SigFapeam, disponível em www.fapeam.am.gov.br. As propostas a serem apoiadas neste edital terão prazo de execução de 18 meses.

Os projetos devem se enquadrar nas seguintes linhas temáticas: Agroecologia e produção orgânica; Agroindústria e empreendedorismo rural; Desenvolvimento socioeconômico de populações rurais; Manejo sustentável de recursos florestais madeireiros e não madeireiros; Olericultura e fruticultura; Pecuária sustentável e Produção de juta e malva.

Prospam

Inédito no Amazonas, o Programa busca promover o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos alimentos produzidos no Estado, por meio de novas técnicas de produção sustentável resultantes de pesquisas científicas, tecnológicas ou de inovação. Além de estimular o incremento na renda das famílias beneficiadas pelas ações do projeto.

Para concorrer ao edital, basta conferir o edital por meio do link: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0082021-programa-estrategico-de-desenvolvimento-do-setor-primario-amazonense-prospamfapeam/