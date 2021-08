Número de internados por COVID-19 no estado cai para menos de 10 mil

O Estado de São Paulo baixou de 10 mil internados pela COVID-19 e, pela primeira vez no ano, a média móvel de novas internações fica abaixo de mil, sendo hoje de 990.

São 9.745 hospitalizados nesta quinta-feira (5), somando 4.661 em enfermaria e 5.084 em leitos de Terapia Intensiva. No pico da segunda onda da pandemia, houve quase o triplo de hospitalizados por COVID-19, que chegou a ultrapassar 31 mil pacientes.

No total, mais de 3.781.155 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas, sendo que 429.257 foram internados e receberam alta hospitalar. As quedas são reflexo do avanço da campanha de vacinação contra COVID-19 e das estratégias de prevenção e enfrentamento da doença.

Desde o ano passado, o estado de São Paulo registrou 4.094.211 casos de COVID-19 e 140.135 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de 47,2% e na Grande São Paulo é de 43,2%.

O detalhamento dos dados da pandemia estão disponíveis no sitewww.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Dados atualizados em 05/08/21 – 14h40.