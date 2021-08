Inscrições prorrogadas: Prêmio Fapeam de CT&I segue com novo prazo

Pesquisadores e profissionais da área de Comunicação contam com novo prazo de inscrição para o Prêmio Fapeam de CT&I. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) prorrogou o período de submissão de propostas no edital até as 17h (horário de Manaus) do dia 16 de agosto. As inscrições devem ser realizadas on-line, via SigFapeam, com acesso pelo endereço www.fapeam.am.gov.br.

O Prêmio Fapeam de CT&I visa reconhecer publicamente a trajetória de pesquisadores e profissionais de Comunicação com relevante atuação para o conhecimento científico, tecnológico, inovativo e socioeconômico do Amazonas. Com investimento de R$ 248.160,00, as premiações têm valores que vão de R$ 1.650 a R$ 5.720.

Os interessados em participar do edital podem concorrer nas seguintes categorias: Pesquisador Destaque, Pesquisador Inovador, Profissional de Comunicação e Pesquisador Ciência na Escola. Cada modalidade tem subcategorias que estão especificadas no edital. A cerimônia de premiação será realizada em novembro.

A decisão pela prorrogação das inscrições foi tomada devido à indisponibilidade da Plataforma Lattes, cujo acesso é necessário para a submissão de propostas ao Prêmio Fapeam de CT&I. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) está trabalhando para a resolução da dificuldade.

Categorias do Prêmio Fapeam de CT&I

• Pesquisador Destaque: podem concorrer cientistas, com título de doutor, que ao longo de sua trajetória tenham contribuído na conversão do conhecimento gerado a partir das pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação em benefícios, diretos ou indiretos, para o desenvolvimento e o bem-estar das populações brasileiras. Esta categoria está dividida nas seguintes subcategorias: Ciências da Vida, Ciências Exatas e Ciências Humanas.

• Pesquisador Inovador: é destinado a pesquisadores doutores que tenham gerado inovação, do tipo radical ou incremental, para o setor empresarial ou para o setor público. Nesta modalidade, as subcategorias contemplam inovação para o setor empresarial e setor público.

• Pesquisador Ciência na Escola: professores que desenvolveram projetos de pesquisa em escolas públicas estaduais do Amazonas e municipais de Manaus, no âmbito do PCE, edições 2019 e 2020, podem concorrer nas subcategorias Ciências da Vida, Ciências Exatas e Ciências Humanas.

• Profissionais de Comunicação: destinado a profissionais com atuação no Amazonas e que possam comprovar atuação laboral. O prêmio na modalidade está dividido em três subcategorias: Mídia Impressa, Internet e Telejornalismo. Os materiais devem ser de autoria do inscrito.

Em cada uma das subcategorias serão premiados os pesquisadores que forem classificados em 1º lugar. O 1º colocado em cada subcategoria das modalidades Pesquisador Destaque, Pesquisador Inovador e Profissional de Comunicação serão indicados para a etapa nacional do Prêmio Confap de CT&I– Professor Francisco Romeu Landi – Edição 2021.

Mais informações podem ser obtidas no edital da premiação, disponível on-line: http://www.fapeam.am.gov.br/editais/chamada-publica-n-o-0012021-premio-fapeam-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-edicao-2021/.