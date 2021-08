Ensino a Distância: Cetam inscreve para palestras de capacitação em áreas diversas

OCentro de Educação Tecnológica do Amazonas(Cetam) abrirá inscrições para palestras, ministradas pela modalidade de Ensino a Distância (EaD). A partir do dia 5 de agosto, interessados em participar deverão se inscrever, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico www.cetam.am.gov.br.

As inscrições serão por tempo indeterminado. Após preencher o cadastro, o candidato receberá a confirmação de inscrição no endereço de e-mail informado. Serão ofertadas 11 palestras, cujo objetivo é capacitar a comunidade em geral, proporcionando conhecimentos básicos em áreas diversas.

Dentre os assuntos abordados destaca-se o empreendedorismo, cuja finalidade é gerar autonomia, criatividade, competitividade, inovação, conquistas de clientes e renda. Também pretende-se atender às necessidades das pessoas em obter conhecimento sobre empreendedorismo, visando a geração de negócios e o desenvolvimento de oportunidades, projetos, produtos e serviços além de acesso a microcrédito.

Avea

Após a inscrição, as palestras deverão ser acessadas a partir do dia 12 de agosto, no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea) da Escola de Educação Profissional a Distância (Cetam EaD), por meio de login e senha enviados ao candidato via e-mail.

O candidato poderá assistir às 11 palestras e, ao final de cada uma, responderá feedback para receber o certificado. Este ficará disponível no ambiente virtual ou poderá ser impresso, caso deseje.