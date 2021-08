SP recebe insumos para fabricação de mais 4 milhões de doses da vacina do Butantan

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, e o superintendente do Butantan, Reinaldo Sato, acompanharam na noite deste domingo (1º), a chegada de um lote de 2 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) que irão viabilizar a produção de cerca de quatro milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus, destinadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Veja também

Site Vacina Já faz pré-cadastro da imunização contra COVID-19

Guia de prevenção sobre o novo coronavírus

As medidas adotadas pelo Governo de SP para o combate ao coronavírus

A nova remessa chegou no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 21 horas em um voo da companhia Turkish Airlines, que saiu de Pequim (China) e fez escala em Istambul (Turquia) antes de pousar em São Paulo.

A matéria-prima, enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan, passará pelos processos de envase, rotulagem, embalagem e por um rígido processo de controle de qualidade antes de serem disponibilizadas para a população por intermédio do Ministério da Saúde.

Até o momento, o Butantan já disponibilizou 62,8 milhões de doses do imunizante ao Ministério da Saúde desde 17 de janeiro deste ano, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Desde o dia 14 de julho até hoje, foram entregues um total de 9,7 milhões de doses da vacina, que são referentes à produção de um lote de doses processadas a partir dos 6 mil litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), recebidos no dia 26 de junho.

Na madrugada do dia 13 de julho, o instituto recebeu carga recorde de 12 mil litros de matéria-prima para produzir e entregar outras 20 milhões de doses.

As vacinas liberadas hoje fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio.