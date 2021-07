SP registra menos de 6 mil internados em UTI por COVID-19 após cinco meses

O Estado de São Paulo registra hoje (28) menos de 6 mil pacientes internados em leitos de Terapia Intensiva pela COVID-19, depois de 151 dias com balanços acima desta marca. São 5.907 em leitos de UTI nesta quarta-feira.

Balanço similar havia sido alcançado pela última vez no dia 17 de fevereiro, com 5.764 pacientes em leitos de UTI. Atualmente, há também 5.555 pacientes em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 49% e, na Grande São Paulo, de 53,2%.

Em toda pandemia, o estado de São Paulo registrou 4.027.062 casos de COVID-19 e 138.101 óbitos. Do total de casos, 3.704.517 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 423.839 foram internados e receberam alta hospitalar.

O detalhamento dos dados da pandemia estão disponíveis no sitewww.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Dados atualizados em 28/07/21 – 18h34.