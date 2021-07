Cetam completa 18 anos levando educação gratuita e oportunizando trabalho e renda à população

OCentro de Educação Tecnológica do Amazonas(Cetam) chega, hoje (24/07), à maioridade. Qual a importância de chegar aos 18 anos? Para uns, o sonho de uma vida que está só começando. Para outros, no caso de uma instituição de ensino como o Cetam, a certeza de ter feito muito pela população do estado, de estar no caminho certo e, mais ainda, de que muitas conquistas e inovações estão por vir.

Com tão pouca idade, o Cetam faz parte da vida da população amazonense de forma positiva. Ao longo de sua trajetória, acumula mais de um milhão de vagas ofertadas em cursos de qualificação profissional e formação técnica. Gratuitamente, tem levado educação a alunos da capital e de 61 cidades do interior do Estado, gerando trabalho e renda.

Este ano, de janeiro a junho, o Cetam já ofertou mais de 75 mil vagas em cursos de qualificação profissional. A previsão é ampliar a oferta de cursos até dezembro de 2022, em todo o Amazonas, disponibilizando mais de 235 mil vagas.

E, sempre pensando na qualificação e crescimento profissional de seus alunos, a cada ano a instituição aumenta a quantidade de cursos e oferta de vagas. Hoje, o catálogo do Cetam reúne 411 diferentes opções de cursos, somando os técnicos, de qualificação profissional, especializações técnicas e de Ensino a Distância (EaD).

Os cursos são divididos por eixos, 11 no total, com o intuito de atender públicos diversos: Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais, dentre outros. No Cetam, o aluno encontra desde o curso Técnico em Enfermagem, por exemplo, até aulas de Maquiagem, Corte e costura e Aromaterapia.

À frente da instituição como diretor-presidente está o Professor Doutor José Augusto de Melo Neto. Ele ressalta que o Governo do Amazonas reconhece a importância estratégica da educação profissional e tem ampliado vagas dos cursos do Cetam em todo o interior, investindo em infraestrutura técnica, formação de pessoas e no trabalho.

Guia Metodológico

Para não prejudicar os alunos, durante a pandemia o Cetam nem cogitou parar suas atividades. Ao contrário, decidiu reinventar-se. Lançou o Guia Metodológico para o Ensino Remoto, elaborado por uma comissão pedagógica da própria instituição. A partir dessa iniciativa pôde dar continuidade às aulas de forma segura, responsável e inovadora.

“Gerentes e instrutores passaram por um curso de formação e aprenderam a forma correta de repassar o conteúdo programático a alunos, utilizando as ferramentas e recursos disponíveis. Nenhum aluno teve prejuízo na aprendizagem”, ressaltou o diretor-presidente, José Augusto de Melo Neto.

Aulas presenciais

No início deste mês, o Cetam retomou as aulas presenciais na capital e interior, de cursos técnicos e especializações técnicas que estão em fase de conclusão, alguns com alunos já estagiando. Os demais continuam de forma remota.

O retorno gradual e responsável só está sendo possível devido à redução dos casos de Covid-19 no Amazonas. A decisão foi tomada pelo colegiado do Comitê Técnico-Profissional e Tecnológico (Cotep) da instituição, presidido pelo professor José Augusto de Melo Neto.

Unidades

A instituição conta com três unidades próprias em Manaus: o Instituto Benjamin Constant (IBC) e as escolas de formação profissional Estelio Dalison e Enfermeira Sanitarista Francisca Saavedra. Essa última compõe a Rede de Escola Técnica do SUS (RET-SUS) e é onde são ministrados os cursos técnicos na área de saúde, dentre outros.

A instituição está presente nos sete Centros Estaduais de Convivência e no Centro Cultural Aníbal Beça, espalhados por todas as zonas da cidade. Ainda este ano, o Governo do Estado irá inaugurar a quarta unidade do Cetam na capital. Será a primeira escola de educação profissional na zona Norte. “Iremos ofertar cursos variados no Cetam Galileia. Não haverá mais necessidade de alunos se deslocarem do bairro buscar um curso profissionalizante”, informou o diretor-presidente da instituição.

O Cetam também está no interior do Estado. Em todos os 61 municípios amazonenses existe uma unidade da instituição. Além de ofertar cursos de qualificação profissional, cursos técnicos e especializações técnicas nas sedes das cidades, leva aulas diversas a comunidades distantes e de difícil acesso.