SP bate recorde com 619 mil doses e aplica mais de 1/3 de vacinas do país em um dia

O Governo de São Paulo confirmou uma nova aplicação recorde de vacinas contra a COVID-19 no estado em um único dia. Na última quarta-feira (21), o Vacinômetro registrou 619.249 doses aplicadas nos 645 municípios paulistas, o equivalente a 36,21% da vacinação total de todo o país nesta data. A meta é proteger toda a população adulta com ao menos uma dose até 20 de agosto.

Após duas reestruturações do cronograma do PEI (Plano Estadual de Imunização) desde o mês passado, a campanha de vacinação prossegue em ritmo bastante acelerado, com sucessivos registros diários superiores a 300 mil doses desde a segunda quinzena de junho – nos últimos sete dias, a vacinação em São Paulo ultrapassou 500 mil doses diárias em quatro ocasiões.

Na última quarta, os dados do Vacinômetro mostram 380.392 aplicações de primeira dose e outras 230.793 de segunda dose das vacinas do Butantan, Fiocruz e Pfizer, além de 8.064 imunizações com dose única do imunizante da Janssen. Este é o segundo dia consecutivo de recorde na aplicação de vacinas contra o coronavírus no estado de São Paulo.

O recorde anterior havia sido obtido no último sábado (16), com 563.341 aplicações – foram 338.987 aplicações de primeira dose, 192.218 de segunda dose e 32.136 de dose única naquele dia. A terceira maior marca até agora foi a da última segunda (19), com 521.593 vacinações – 383.621 em primeira dose, 125.703 em segunda e 12.269 em aplicação única.

Até as 15h59 desta quinta (22), o Vacinômetro registrava um total de 33.502.180 vacinações contra o coronavírus em todo o estado desde o início da campanha contra a COVID-19, no dia 17 de janeiro.

São 24.529.105 aplicações de primeira dose, além de outras 7.930.412 pessoas com ciclo completo de duas vacinações e 1.042.663 protegidas com dose única. O esquema vacinal completo já imunizou 17,70% da população geral de SP.

A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no sitehttps://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.

Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.