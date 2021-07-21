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Estado de SP tem 288 cidades sem óbitos por COVID-19 na última semana

Balanço indica que 44% das cidades não tiveram novas mortes entre os dias 14 e 21 de julho; 18 municípios não tiveram casos no período

21/07/2021 11h35
Por: AlvoNotícias Fonte: Secom Estado de São Paulo
Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo
Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Estado de São Paulo identificou 288 municípios sem novas mortes por COVID-19 registradas na última semana. O balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença. Além disso, 18 municípios também não tiveram novos casos confirmados no período.

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A constatação foi feita a partir de análise dos dados dos dias 14 e 21 de julho, que estão disponíveis para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado e foram registrados pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde.

Veja abaixo a lista de municípios sem novas mortes por COVID-19:

AGUAS DA PRATA
AGUAS DE SAO PEDRO
AGUDOS
ALAMBARI
ALFREDO MARCONDES
ALTO ALEGRE
ALVARES FLORENCE
ALVARO DE CARVALHO
ALVINLANDIA
AMPARO
ANHEMBI
ANHUMAS
ARACARIGUAMA
ARAMINA
ARANDU
ARAPEI
ARCO-IRIS
AREALVA
ARIRANHA
AVAI
BALBINOS
BALSAMO
BANANAL
BARAO DE ANTONINA
BARRA DO CHAPEU
BARRA DO TURVO
BILAC
BIRITIBA-MIRIM
BOCAINA
BOM JESUS DOS PERDOES
BOM SUCESSO DE ITARARE
BORA
BORACEIA
BORBOREMA
BREJO ALEGRE
BROTAS
BURITAMA
BURITIZAL
CACONDE
CAIABU
CAIUA
CAJAMAR
CAJOBI
CAJURU
CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAMPOS NOVOS PAULISTA
CANANEIA
CANAS
CANDIDO RODRIGUES
CAPAO BONITO
CAPELA DO ALTO
CAPIVARI
CASSIA DOS COQUEIROS
CEDRAL
CERQUEIRA CESAR
CESARIO LANGE
CHAVANTES
CLEMENTINA
COLINA
COLOMBIA
CONCHAL
COROADOS
CORUMBATAI
CRAVINHOS
CRISTAIS PAULISTA
CRUZALIA
DOBRADA
DOIS CORREGOS
DOLCINOPOLIS
ECHAPORA
ELDORADO
ELISIARIO
EMILIANOPOLIS
ENGENHEIRO COELHO
ESPIRITO SANTO DO TURVO
ESTRELA D’OESTE
FERNANDO PRESTES
FERNAO
FLORA RICA
FLOREAL
FLORIDA PAULISTA
FLORINIA
GABRIEL MONTEIRO
GASTAO VIDIGAL
GLICERIO
GUAIMBE
GUAPIACU
GUARACAI
GUARACI
GUARANI D’OESTE
GUAREI
GUATAPARA
HERCULANDIA
IACANGA
IACRI
IARAS
IBIRAREMA
ICEM
IGARAPAVA
ILHABELA
INDIANA
IPERO
IPIGUA
IPORANGA
IPUA
ITAJU
ITAOCA
ITAPIRAPUA PAULISTA
ITAPOLIS
ITAPUI
ITARIRI
ITIRAPINA
ITIRAPUA
ITOBI
ITUVERAVA
JACI
JACUPIRANGA
JAMBEIRO
JARDINOPOLIS
JERIQUARA
JOANOPOLIS
JOAO RAMALHO
JULIO MESQUITA
JUMIRIM
LAVINIA
LAVRINHAS
LINDOIA
LINS
LORENA
LOURDES
LUCIANOPOLIS
LUIZIANIA
LUPERCIO
LUTECIA
MACAUBAL
MAGDA
MANDURI
MARABA PAULISTA
MARACAI
MARAPOAMA
MARIAPOLIS
MARINOPOLIS
MENDONCA
MERIDIANO
MESOPOLIS
MIRA ESTRELA
MIRACATU
MIRANDOPOLIS
MOMBUCA
MONCOES
MONTE ALEGRE DO SUL
MONTE AZUL PAULISTA
MONTE CASTELO
MONTEIRO LOBATO
MORRO AGUDO
MOTUCA
MURUTINGA DO SUL
NANTES
NAO INFORMADO
NARANDIBA
NAZARE PAULISTA
NIPOA
NOVA ALIANCA
NOVA CAMPINA
NOVA CASTILHO
NOVA EUROPA
NOVA GUATAPORANGA
NOVA INDEPENDENCIA
NOVA LUZITANIA
NOVAIS
NUPORANGA
OCAUCU
OLEO
ORIENTE
ORINDIUVA
OSCAR BRESSANE
OSVALDO CRUZ
PACAEMBU
PALMEIRA D’OESTE
PARAISO
PARANAPANEMA
PARANAPUA
PARDINHO
PARIQUERA-ACU
PARISI
PAULICEIA
PAULISTANIA
PAULO DE FARIA
PEDRA BELA
PEDRANOPOLIS
PEDREGULHO
PEDRINHAS PAULISTA
PEDRO DE TOLEDO
PIACATU
PIEDADE
PINHALZINHO
PIQUEROBI
PIRAPORA DO BOM JESUS
PIRAPOZINHO
PIRATININGA
PLANALTO
PLATINA
POMPEIA
PONGAI
PONTALINDA
PONTES GESTAL
POTIM
PRACINHA
PRADOPOLIS
PRATANIA
PRESIDENTE ALVES
QUADRA
QUEIROZ
QUINTANA
REDENCAO DA SERRA
RESTINGA
RIBEIRAO BONITO
RIBEIRAO CORRENTE
RIBEIRAO DOS INDIOS
RIBEIRAO GRANDE
RIFAINA
RINCAO
RIOLANDIA
RIVERSUL
ROSANA
ROSEIRA
RUBIACEA
RUBINEIA
SABINO
SAGRES
SALES
SALES OLIVEIRA
SALMOURAO
SALTO GRANDE
SANTA ADELIA
SANTA ALBERTINA
SANTA BRANCA
SANTA CLARA D’OESTE
SANTA CRUZ DA CONCEICAO
SANTA CRUZ DA ESPERANCA
SANTA ERNESTINA
SANTA ISABEL
SANTA MARIA DA SERRA
SANTA MERCEDES
SANTA RITA D’OESTE
SANTA RITA DO PASSA QUATRO
SANTA ROSA DE VITERBO
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
SANTO ANTONIO DO PINHAL
SANTO EXPEDITO
SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SAO BENTO DO SAPUCAI
SAO FRANCISCO
SAO JOAO DE IRACEMA
SAO JOAO DO PAU D’ALHO
SAO JOSE DA BELA VISTA
SAO JOSE DO BARREIRO
SAO LUIS DO PARAITINGA
SAO MIGUEL ARCANJO
SAO SEBASTIAO DA GRAMA
SARAPUI
SEBASTIANOPOLIS DO SUL
SETE BARRAS
SEVERINIA
SILVEIRAS
SUD MENNUCCI
SUZANAPOLIS
TAIACU
TAIUVA
TAMBAU
TAPIRAI
TAQUARAL
TAQUARIVAI
TARUMA
TERRA ROXA
TIMBURI
TRABIJU
TUIUTI
TUPI PAULISTA
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TURMALINA
UBARANA
UCHOA
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