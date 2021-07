Estado de SP tem 288 cidades sem óbitos por COVID-19 na última semana

O Estado de São Paulo identificou 288 municípios sem novas mortes por COVID-19 registradas na última semana. O balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença. Além disso, 18 municípios também não tiveram novos casos confirmados no período.

A constatação foi feita a partir de análise dos dados dos dias 14 e 21 de julho, que estão disponíveis para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado e foram registrados pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde.

Veja abaixo a lista de municípios sem novas mortes por COVID-19: