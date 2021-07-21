Estado de SP tem 288 cidades sem óbitos por COVID-19 na última semana

O Estado de São Paulo identificou 288 municípios sem novas mortes por COVID-19 registradas na última semana. O balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença. Além disso, 18 municípios também não tiveram novos casos confirmados no período.
Veja também
Site Vacina Já faz pré-cadastro da imunização contra COVID-19
Guia de prevenção sobre o novo coronavírus
As medidas adotadas pelo Governo de SP para o combate ao coronavírus
A constatação foi feita a partir de análise dos dados dos dias 14 e 21 de julho, que estão disponíveis para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado e foram registrados pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde.
Veja abaixo a lista de municípios sem novas mortes por COVID-19:
|AGUAS DA PRATA
|AGUAS DE SAO PEDRO
|AGUDOS
|ALAMBARI
|ALFREDO MARCONDES
|ALTO ALEGRE
|ALVARES FLORENCE
|ALVARO DE CARVALHO
|ALVINLANDIA
|AMPARO
|ANHEMBI
|ANHUMAS
|ARACARIGUAMA
|ARAMINA
|ARANDU
|ARAPEI
|ARCO-IRIS
|AREALVA
|ARIRANHA
|AVAI
|BALBINOS
|BALSAMO
|BANANAL
|BARAO DE ANTONINA
|BARRA DO CHAPEU
|BARRA DO TURVO
|BILAC
|BIRITIBA-MIRIM
|BOCAINA
|BOM JESUS DOS PERDOES
|BOM SUCESSO DE ITARARE
|BORA
|BORACEIA
|BORBOREMA
|BREJO ALEGRE
|BROTAS
|BURITAMA
|BURITIZAL
|CACONDE
|CAIABU
|CAIUA
|CAJAMAR
|CAJOBI
|CAJURU
|CAMPINA DO MONTE ALEGRE
|CAMPOS NOVOS PAULISTA
|CANANEIA
|CANAS
|CANDIDO RODRIGUES
|CAPAO BONITO
|CAPELA DO ALTO
|CAPIVARI
|CASSIA DOS COQUEIROS
|CEDRAL
|CERQUEIRA CESAR
|CESARIO LANGE
|CHAVANTES
|CLEMENTINA
|COLINA
|COLOMBIA
|CONCHAL
|COROADOS
|CORUMBATAI
|CRAVINHOS
|CRISTAIS PAULISTA
|CRUZALIA
|DOBRADA
|DOIS CORREGOS
|DOLCINOPOLIS
|ECHAPORA
|ELDORADO
|ELISIARIO
|EMILIANOPOLIS
|ENGENHEIRO COELHO
|ESPIRITO SANTO DO TURVO
|ESTRELA D’OESTE
|FERNANDO PRESTES
|FERNAO
|FLORA RICA
|FLOREAL
|FLORIDA PAULISTA
|FLORINIA
|GABRIEL MONTEIRO
|GASTAO VIDIGAL
|GLICERIO
|GUAIMBE
|GUAPIACU
|GUARACAI
|GUARACI
|GUARANI D’OESTE
|GUAREI
|GUATAPARA
|HERCULANDIA
|IACANGA
|IACRI
|IARAS
|IBIRAREMA
|ICEM
|IGARAPAVA
|ILHABELA
|INDIANA
|IPERO
|IPIGUA
|IPORANGA
|IPUA
|ITAJU
|ITAOCA
|ITAPIRAPUA PAULISTA
|ITAPOLIS
|ITAPUI
|ITARIRI
|ITIRAPINA
|ITIRAPUA
|ITOBI
|ITUVERAVA
|JACI
|JACUPIRANGA
|JAMBEIRO
|JARDINOPOLIS
|JERIQUARA
|JOANOPOLIS
|JOAO RAMALHO
|JULIO MESQUITA
|JUMIRIM
|LAVINIA
|LAVRINHAS
|LINDOIA
|LINS
|LORENA
|LOURDES
|LUCIANOPOLIS
|LUIZIANIA
|LUPERCIO
|LUTECIA
|MACAUBAL
|MAGDA
|MANDURI
|MARABA PAULISTA
|MARACAI
|MARAPOAMA
|MARIAPOLIS
|MARINOPOLIS
|MENDONCA
|MERIDIANO
|MESOPOLIS
|MIRA ESTRELA
|MIRACATU
|MIRANDOPOLIS
|MOMBUCA
|MONCOES
|MONTE ALEGRE DO SUL
|MONTE AZUL PAULISTA
|MONTE CASTELO
|MONTEIRO LOBATO
|MORRO AGUDO
|MOTUCA
|MURUTINGA DO SUL
|NANTES
|NAO INFORMADO
|NARANDIBA
|NAZARE PAULISTA
|NIPOA
|NOVA ALIANCA
|NOVA CAMPINA
|NOVA CASTILHO
|NOVA EUROPA
|NOVA GUATAPORANGA
|NOVA INDEPENDENCIA
|NOVA LUZITANIA
|NOVAIS
|NUPORANGA
|OCAUCU
|OLEO
|ORIENTE
|ORINDIUVA
|OSCAR BRESSANE
|OSVALDO CRUZ
|PACAEMBU
|PALMEIRA D’OESTE
|PARAISO
|PARANAPANEMA
|PARANAPUA
|PARDINHO
|PARIQUERA-ACU
|PARISI
|PAULICEIA
|PAULISTANIA
|PAULO DE FARIA
|PEDRA BELA
|PEDRANOPOLIS
|PEDREGULHO
|PEDRINHAS PAULISTA
|PEDRO DE TOLEDO
|PIACATU
|PIEDADE
|PINHALZINHO
|PIQUEROBI
|PIRAPORA DO BOM JESUS
|PIRAPOZINHO
|PIRATININGA
|PLANALTO
|PLATINA
|POMPEIA
|PONGAI
|PONTALINDA
|PONTES GESTAL
|POTIM
|PRACINHA
|PRADOPOLIS
|PRATANIA
|PRESIDENTE ALVES
|QUADRA
|QUEIROZ
|QUINTANA
|REDENCAO DA SERRA
|RESTINGA
|RIBEIRAO BONITO
|RIBEIRAO CORRENTE
|RIBEIRAO DOS INDIOS
|RIBEIRAO GRANDE
|RIFAINA
|RINCAO
|RIOLANDIA
|RIVERSUL
|ROSANA
|ROSEIRA
|RUBIACEA
|RUBINEIA
|SABINO
|SAGRES
|SALES
|SALES OLIVEIRA
|SALMOURAO
|SALTO GRANDE
|SANTA ADELIA
|SANTA ALBERTINA
|SANTA BRANCA
|SANTA CLARA D’OESTE
|SANTA CRUZ DA CONCEICAO
|SANTA CRUZ DA ESPERANCA
|SANTA ERNESTINA
|SANTA ISABEL
|SANTA MARIA DA SERRA
|SANTA MERCEDES
|SANTA RITA D’OESTE
|SANTA RITA DO PASSA QUATRO
|SANTA ROSA DE VITERBO
|SANTO ANTONIO DA ALEGRIA
|SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
|SANTO ANTONIO DO PINHAL
|SANTO EXPEDITO
|SANTOPOLIS DO AGUAPEI
|SAO BENTO DO SAPUCAI
|SAO FRANCISCO
|SAO JOAO DE IRACEMA
|SAO JOAO DO PAU D’ALHO
|SAO JOSE DA BELA VISTA
|SAO JOSE DO BARREIRO
|SAO LUIS DO PARAITINGA
|SAO MIGUEL ARCANJO
|SAO SEBASTIAO DA GRAMA
|SARAPUI
|SEBASTIANOPOLIS DO SUL
|SETE BARRAS
|SEVERINIA
|SILVEIRAS
|SUD MENNUCCI
|SUZANAPOLIS
|TAIACU
|TAIUVA
|TAMBAU
|TAPIRAI
|TAQUARAL
|TAQUARIVAI
|TARUMA
|TERRA ROXA
|TIMBURI
|TRABIJU
|TUIUTI
|TUPI PAULISTA
|TURIUBA
|TURMALINA
|UBARANA
|UCHOA
|UNIAO PAULISTA
|VALENTIM GENTIL
|VARGEM
|ZACARIAS