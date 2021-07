Cetam alinha parceria com Semtepi para oferecer qualificação em tecnologia e inovação

O diretor-presidente doCentro de Educação Tecnológica do Amazonas(Cetam), professor José Augusto de Melo Neto, esteve no Casarão de Inovação Cassina, localizado no antigo Paço Municipal, no Centro de Manaus, onde deu seguimento, com o titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior, às tratativas para firmar parcerias e ofertar diversos serviços como capacitações, formações, palestras e cursos voltados, inicialmente, para inovação tecnológica e empreendedorismo.

O primeiro Termo de Cooperação Técnica será formatado nos próximos dias, de acordo com a necessidade da Semtepi. A iniciativa visa ampliar as parcerias institucionais, que já somam mais de 200 em dois anos de administração Wilson Lima.

Parceiros

Para o secretário Radyr Júnior, as tratativas com o Cetam seguem a linha de buscar parceiros com experiência no segmento da formação e qualificação profissional e da inovação tecnológica, para fomentar o empreendedorismo e, consequentemente, gerar emprego, trabalho e renda.

“Estamos conversando com o presidente José Augusto para alinharmos parcerias. Estamos querendo ouvir e aprender para melhor atender a sociedade”, ressaltou o secretário.

O presidente do Cetam destacou que fomentar as parcerias é um dos eixos estratégicos da autarquia. “Seguimos a determinação do governador Wilson Lima para ampliar a educação profissional no estado. E as parcerias ajudam a concretizar esse objetivo”, destacou.